Claudym: fuori “Tempo”, il nuovo singolo di uno tra i talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground

È uscito per Island Records lo scorso 7 maggio Tempo, il nuovo singolo di Claudym, tra i talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground.

Il brano giunge a pochi mesi dall’uscita di Nightmare, pubblicato a febbraio dopo la firma con la major discografica, con cui la poliedrica artista ha dato il via al suo nuovo percorso musicale, che culminerà con la pubblicazione del disco d’esordio.

Tempo parla di “non detti”, di tutti quei rapporti non vissuti fino in fondo per paure o questioni irrisolte, che si rimandano all’infinito fino a quando non ci si rende conto che non si ha più tempo a disposizione.

Si pensa sempre che non è questo il momento di mettersi in discussione, che un giorno si avrà il tempo e il coraggio di agire. Ma il rimpianto per non aver fatto qualcosa arriva sempre troppo tardi, quando non c’è più modo di tornare indietro.

“Con questo brano parlo alle persone con le quali metto un freno, anche se vorrei comportarmi diversamente. Spesso mi addormento sapendo che me ne pentirò quando non ci sarà più tempo, e sarà il mio dolore più grande. Voglio dire che il momento giusto è solo adesso e che non si può rimandare più.”

Così racconta Claudym, che in questi anni si è fatta conoscere e apprezzare per il suo talento e la sua poliedricità.

La giovane artista riesce ad abbracciare con maestria molti tipi di arte, dalla musica all’illustrazione, mantenendo uno stile personale e all’avanguardia, che si ritrova in tutti i suoi progetti, discografici e non, con cui sprigiona tutta la sua affascinante ed estroversa personalità.

Considerata uno dei talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground, scrive e compone personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche molto intime e personali.

CLAUDYM

Claudia Maccechini, in arte Claudym, è una cantante ed illustratrice milanese.

Nel 2015 inizia la sua carriera artistica approcciandosi al mondo delle miniature – minuscole illustrazioni del formato di 10-30 mm – e decide di conciliare quest’arte poco diffusa con la cultura di massa, realizzando soggetti legati al mondo pop (da Darth Vader a Freddy Mercury, da Mario Bros alle Jordan 1).

In breve, i suoi lavori ottengono grande successo e il suo talento la porta a collaborare con brand come Lavazza, Adidas, AwLab, Vans e Superga.

Da sempre appassionata di musica, fa il suo esordio nel mercato discografico nel 2018 con la pubblicazione del suo primo singolo One, inserito nella playlist ufficiale di Spotify Italians do it better.

A febbraio 2020 pubblica il suo primo pezzo in italiano La Parte Peggiore di Me, che la impone all’attenzione dei principali media Italiani, ed entra ufficialmente nella scuderia di Island Records.