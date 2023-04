Claudio Cecchetto su Max Pezzali: “Autore indimenticabile ma non come persona”

Il 19 aprile Claudio Cecchetto ha compiuto 71 anni e li ha festeggiati inaugurando una nuova radio, Radio Cecchetto. Il Talent scout e Producer ha inoltre rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera parlando anche di Max Pezzali, con dichiarazioni che stanno facendo discutere.

L’ideatore di Radio Deejay non ha mai sentito spegnersi la grande passione per la radio ed è per questo che per il suo compleanno si è regalato questa nuova avventura che potete seguire su www.radiocecchetto.it.

Il suo sogno, confessa, è che tutti, ma proprio tutti, possano aprire una propria radio personale su web. Del resto, ha dichiarato, “Nasco Dj e morirò Dj“.

Durante l’intervista a Il Corriere della Sera non è per mancata una domanda sul suo attuale rapporto su Max Pezzali. Claudio Cecchetto è stato colui che ha creduto e scommesso nel lontano 1992 negli 883 e che ha accompagnato il cantautore nel corso di tutta la sua carriera.

Questo fino allo scorso anno quando, poco prima della doppia data allo Stadio San Siro, Max Pezzali ha preso la decisione di staccarsi da lui e dall’altro suo pigmalione, Pierpaolo Peroni.

Dopo trent’anni fine del rapporto quindi e, da quanto è noto, la questione sarebbe per vie legali. A domanda del giornalisti in ogni caso Claudio Cecchetto ha risposto in maniera schietta e diretta: “Max? Autore indimenticabile ma non come persona.”