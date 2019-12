Ultimo appuntamento del 2019 con le classifiche di vendita FIMI. La classifica degli album che va dal 20 al 26 dicembre premia Tiziano Ferro, ancora primo con Accetto miracoli, tha Supreme nei singoli e, vinile più venduto dell’anno, The Dark side of the moon dei Pink Floyd.

Andiamo subito a scoprire nel dettagli tutti i cambiamenti nelle classifiche FIMI di questa settimana.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Perde una posizione e scende alla #20 Peter Pan di Ultimo (-1), disco in classifica da ben 98 settimane. Alla #19 in risalita Zero il folle di Renato Zero (+2) e alla #18 Fortuna di Emma (-2).

Riprende posizioni Lorenzo sulla luna di Jovanotti che questa settimana troviamo alla numero #17 (+7). Harry Style con il suo nuovo album, Fine line, perde alla seconda settimana in classifica ben 9 posizioni e crolla alla #16 (-9). Posizione numero #15 per Note di Viaggio – Capitolo 1: Venite avanti di Francesco Guccini e Mauro Pagani (-1).

Posizione #14 per Playlist Live di Salmo (+1), alla #13 10 Years – The Best of de Il Volo (+4), alla #12 stabile Chiaramente visibili dallo spazio di Biagio Antonacci (=) e alla #11 scende The Christmas present di Robbie Williams (-2).

Entriamo nella Top 10 dove troviamo stabile alla #10 Everyday life dei Coldplay (=), alla #9 risale D.O.C. di Zucchero (+2), alla #8 Christmas di Michael Bublé (+5), alla #7 Colpa delle favole di Ultimo (+1), alla #6 stabile Vasco Non Stop Live di Vasco Rossi (=), alla #5 scende Cremonini 2C2C The best of (-1) e alla #4, anch’esso in discesa, Persona di Marracash.

Il podio della settimana discograficamente più importante dell’anno, quella di Natale, vede confermarsi tutti gli album della scorsa settimana… al terzo posto 23 6451 di tha Supreme, alla #2 Mina Fossati e in vetta Accetto miracoli di Tiziano Ferro.

