CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Debutto alla #20 per Before Wanferlust l’EP di Alfa. Risale alla #19 Ultimo con Peter Pan (+5), alla #18 scende FSK Trapshit Revenge di FSK Satellite (-10), alla #17 perde una posizione il Best of de Il Volo mentre Emma risale alla #16 con Fortuna (+17) e Salmo scende alla #15 (-8).

Stabile alla #14 Note di viaggio Capitolo 1: venite avanti di Francesco Guccini (=), alla #13 sale Christmas di Michael Bublé (+2), alla #12 scende Chiaramente visibili dallo spazio di Biagio Antonacci (-2) e alla #11 risale D.O.C. di Zucchero (+2).

Entriamo nella Top 10 e troviamo Everyday life dei Coldplay in discesa (-1), alla #9 sale The Christmas Present di Robbie Williams (+8), alla #8 Colpa delle favole di Ultimo (+4) e alle #7 debutta Harry Styles con Fine line.

Scende alla #6, dopo solo una settimana, Vasco Non Stop Live di Vasco Rossi (-5), alla #5 stabile Persona di Marracash (=), alla #4, anch’esso stabile, il best of di Cesare Cremonini.

Sul podio si conferma alla #3 tha Supreme (=), alla #2 risalgono Mina Fossati (+4) e torna in vetta Tiziano Ferro con Accetto miracoli (+1).

Da segnalare i risultati non molto incoraggianti di Jovanotti che con Lorenzo sulla luna scende alla #24 (-13) dopo solo tre settimane, e de La Differenza di Gianna Nannini alla #29 a cinque settimane dall’uscita (-8).

Terribile debutto per Due, La nostra storia di Raf & Umberto Tozzi che entrano alla #70.

