Classifiche di vendita FIMI. Con l’arrivo di Lucio Battisti sulle piattaforme digitali ben 10 album dell’artista appartenenti al passato entrano in Top 100. A questi si aggiunge il debutto di Masters vol.2 e il rientro nella chart del primo volume.

In testa però resiste per la seconda settimana consecutiva il disco di Gemitaiz & MadMan, Scatola nera.

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove classifiche di vendita FIMI.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Ritorno in classifica per un classico della musica italiana, il primo album di Lucio Battisti del 1979. Il disco entra alla numero #20 proprio nella settimana in cui Lucio debutta su tutte le piattaforme streaming.

Altro debutto alla #19, si tratta sempre di un cantautore ma della nuova generazione, Aiello con Ex Voto. Alla #18 scende l’album di Billie Eilish (-2) e alla #17 troviamo Liam Gallagher con Why me? Why not. (-12).

Scende alla numero #16 Uebe di Fred De Palma (-4), alla #15 è stabile Pianeti di Ultimo e alla #14 perde terreno Arte di Mambolosco (-7).

Stabile alla #13 Playlist di Salmo, alla #12 risale È sempre bello di Coez (+2), alla #11 Peter Pan di Ultimo che perde una posizione ed esce dopo settimane di permanenza dalla Top 10 (-1).

In discesa alla #10 il nuovo album di Post Malone, Hollywood’s Bleeding (-4), alla #9 torna in classifica Emozioni di Lucio Battisti e alla #8 rimane stabile Libertà di Rocco Hunt (=).

Alla #7 troviamo sempre Lucio Battisti ma questa volta con una nuova uscita, Master Vol.2, raccolta con brani rimasterizzati di cui vi abbiamo parlato qui.

Grazie alla riedizione del suo album, Scialla semper, Massimo Pericolo rientra in Top 10 portandosi dalla #42 alla #6 (+36). Alla #5 scende Colpa delle favole di Ultimo (-1) e alla #4 Machete Mixtape 4 (-1).

Sul terzo gradino del podio entra Abbey Road dei The Beatles, alla #2 stabile Mattoni di Night Skinny (=) e saldo al vertice per la seconda settimana consecutiva, La Scatola nera di Gemitaiz & MadMan.

Lucio Battisti rientra nella Top 100 grazie al contributo dello streaming e del digitale anche con i seguenti album:

Il Mio canto libero alla #25, Umanamente uomo: Il sogno alla #31, Una donna per amico alla #35, Masters alla #39, Una giornata uggiosa alla #55, Io tu noi tutti alla #56, La batteria, il contrabbasso, eccetera alla #70, Il nostro canto libero alla #89 e Lucio Battisti vol.4 alla #93.

Clicca su continua per le altre classifiche di vendita FIMI, partendo dai singoli.