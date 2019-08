Con un paio di giorni di ritardo, giustificati dalle vacanze estive, ecco le nuove classifiche di vendita FIMI.

La settimana di Ferragosto poca poche vendite e un discreto streaming per questo i cambiamenti nelle classifiche sono decisamente pochi con Machete Mixtape 4 che si conferma alla #1 negli album e Fred De Palma nei singoli.

Andiamo subito a scoprire le nuove classifiche di vendita Fimi partendo proprio dagli album.

CLASSIFICHE FIMI ALBUM

Scende alla numero #20 Scialla semper di Massimo Pericolo (-4). Scambio di posizioni tra Marco Mengoni, che con Atlantico scende alla #19 (-1) e Rockstar di Sfera Ebbasta che sale alla #18 (+1).

Aletheia di Izi scende alla #17 (-2), Dove gli occhi non arrivano di Rkomi sale alla #16 (+1) e Diari aperti di Elisa scende alla #15 (-1). Fuori dalla Top 10 Jova Beach Party di Jovanotti che questa settimana troviamo alla #14 (-6).

Alla #13 Western stars di Bruce Springsteen (-6), alla #12 stabile È sempre bello di Coez, alla #11 Twerking queen di Elettra Lamborghini (-2), alla #10 risale 20 di Capo Plaza (69esima settimana in classifica, +3) e alla #9 sale di una posizione l’album di debutto di Billie Eilish (+1).

Posizione numero #8 per Pianeti di Ultimo (-2), sale alla #7 Potere (il giorno dopo) di Luché (+4, effetto della polemica con Salmo?), alla #6 in discesa Ed Sheeran con NO.6 Collaboration Project (-2), alla #5 stabile Playlist di Salmo e alla #4 scende Peter pan di Ultimo (-1, da ben 79 settimane in classifica!).

Debutta sul podio, alla numero #3, We are not your kind dei Slipknot mentre restano saldi alla #2 Colpa delle favole di Ultimo e alla #1 Machete Mixtape 4, ormai primo da sei settimane.

A quanto pare la polemica con Salmo a cui facevamo cenno qui sopra (la trovate qui) ha portato realmente bene a Luché… il suo Malammore, album citato proprio nella polemica, rientra questa settimana alla numero #77.

