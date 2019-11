La Classifica vendite artisti talent show aggiornata a novembre 2019

In Copertina

Sanremo Giovani 2019: Simona Severini sostituisce Devil A "migrato" ad Amici 19

Simona è stata una delle finaliste a Musicultura nel 2017, ora si esibirà dal 30 novembre su Rai1.

Amici di Maria De Filippi. Il cambiamento è istinto di sopravvivenza

Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni ha allargato il suo bacino di selezione dando anche diverse seconde possibilità. .

Amici 19: sui social è il delirio, il semifinalista di Sanremo giovani entra ad Amici

Il semifinalista si sarebbe dovuto esibire sabato 30 novembre eil 7 dicembre a Italia sì ma... è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Vasco Non Stop live: copertina e versioni in uscita. Svelate anche le date live

Per questo nuovo progetto discografico il Blasco ha realizzato una copertina mai vista prima... a tiratura super limitata!.

Sanremo Giovani 2019: da Danti a Giampiero Artegiani, tutti gli autori dei brani

Quest'anno cantautori e rapper dominano tra gli aspiranti giovani del Festival.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Gianna ha davvero più che voltato pagina, ha proprio iniziato a scrivere un altro libro con questo album.

Musica contro le mafie 2019: ecco il programma completo della cinque giorni

Tra gli ospiti di quest'anno Motta, The Zen Circus, Willie Peyote, La Rappresentante di Lista e molti altri ancora.

Ligabue nel 2020 al Campovolo la festa 30 anni in un giorno (biglietti)

Ligabue annuncia la data della festa dei 30 anni di carriera (e i 15 dal primo live al Campovolo) "30 anni in un giorno".

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Grido: “Osservo quello che ho intorno e non critico a priori la nuova scena...”

E' uscito "Diamanti e Fango", il terzo album solista di Grido. Un disco urban, dallo stile moderno, personale e contaminato in cui convivono diverse anime.

Intervista a Iva Zanicchi: “Il segreto è amare la vita, la gente, essere curiosi..."

E' uscito per Rizzoli "Nata di Luna Buona", l'autobiografia di Iva Zanicchi. Un racconto di oltre 50 anni di musica, ma anche della vita sociale del nostro paese. Ecco l'intervista.

Videointervista a Francesca Michielin: "Non mi piace ripetermi, quindi..."

Sono passati poco meno di 2 anni da "2640". Francesca Michielin torna con il singolo "Cheyenne" feat. Charlie Charles. Tra gli autori anche Mahmood.

Videointervista a Livio Cori, racconto di un 2019 tra Sanremo, San Paolo e “Adda Passà Rmx”

E' uscito "Adda Passà remix", il nuovo singolo di Livio Cori che per l'occasione ha coinvolto l'amico CoCo. Nella videointervista il racconto di un 2019 vissuto in prima linea.

Videointervista a Gianna Nannini: “Si può fare a fare la differenza credendo nelle nostre radici!”

Videointervista di presentazione di "La Differenza", il nuovo album di Gianna Nannini, che spicca per un approccio al di là di ogni moda, all'insegna di folk, blues e rock.

Videointervista a Jack James: “Chilometri? E' il mio nuovo inizio, ma mantiene una vena rock rock’n roll!”

"Capo Branco", "Eva Kant" e "Lunatico" sono i titoli dei singoli che hanno preceduto "Lunatico", il nuovo brano del giovane cantautore vicentino Jack James.

Videointervista a Gio Evan: “Il rapporto tra musica e poesia? E' la mia terapia!”

"Natura Molta" è il titolo del nuovo progetto di Gio Evan. Aspettando la partenza del tour al via da Milano a fine novembre, preceduto da una trasferta negli Usa.

di Massimiliano Longo

La Classifica vendite artisti talent show aggiornata a novembre 2019

A cinque mesi di distanza dal nostro precedente articolo ci sono diversi cambiamenti nelle vendite degli artisti nati in un Talent Show.

Gli Urban Strangers tornano live al Memo Music Club il 7 dicembre (Biglietti)

Il live riserverà molte sorprese per i fan del duo e non solo. Nel nostro articolo i dettagli per partecipare.

Punkreas: dal 29 novembre la raccolta che celebra 30 anni di carriera e a gennaio...

35 brani per raccontare una carriera lunga 30 anni. Ecco "XXX – 1989-2019: The Best" la raccolta che celebra i Punkreas, in attesa di un live a gennaio che sarà una vera e propria festa!.

Matteo Macchioni al Royal Danish Theatre prima dei 4 Concerti di Natale

Quattro appuntamenti di musica sacra nelle più suggestive e storiche chiese di Modena, Treviso, Firenze e Roma.

Renato Zero: da Roma a Roma, nuove date del "Zero Il Folle Tour"

Salgono ad otto gli appuntamenti nella Capitale dell'artista. Ecco il calendario aggiornato.

Certificazioni FIMI 46: Disco di platino per gli album di Coez e Lazza.

Tra i singoli italiani certificazioni per Alessandra Amoroso, Maneskin, Salmo, Marracash e Tiziano Ferro.

Tormento e Tiromancino insieme per la prima volta in "Per quel che ne so"

Alla composizione del singolo hanno collaborato anche Raige e Dutch Nazari tra gli altri.

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 46: tha Supreme primo. Oltre 7 milioni di stream per il singolo

Resistono i brani di Marracash mentre nella Viral al primo posto i Black Eyed Peas.

23 6551 il disco d'esordio di tha Supreme è già da record nel giorno d'uscita

I 20 brani del disco sono andati subito ad occupare 19 posizioni nella Top 20 di Spotify.

SANREMO GIOVANI 2019 FILE 02: Thomas

Chi è Thomas, chi ha scritto la sua canzone e tutto quello che c'è da sapere per prepararsi a Sanremo Giovani 2019.

Silvia Cecchetti ha lanciato il nuovo singolo "Notte Chiara"

"Una canzone si, d’amore ma di un amore cosi tossico da sembrare un’allucinazione".

Milano Music Week: ecco il programma completo degli eventi musicali

Una settimana di eventi e di musica. Ecco il programma completo dell'edizione 2019 della Milano Music Week, in programma dal 18 al 24 novembre.

Alberto Urso: il nuovo singolo è "Non sono più lo stesso"

Alberto Urso lancia un nuovo estratto dall'album Il Sole ad Est e sceglie una delle canzoni scritte da Kekko Silvestre.

Piero Pelù: tutto pronto per le 6 date di “Benvenuto Al Mondo Tour”

Roma, Bologna, San Biagio Di Callalta (Tv), Milano, Venaria Reale (To) e Firenze. Queste le 6 città scelte da Piero Pelù per Benvenuto Al Mondo Tour. Sul palco numerosi ospiti.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

LE PAGELLE DEL CRITICO MUSICALE AI SINGOLI ITALIANI del 15 novembre 2019

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 novembre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Molla canta "la sana voglia di cambiare il mondo" nel nuovo singolo Tutto

Alfa: dal 13 dicembre il nuovo progetto discografico “Before Wanderlust”

Marco Rotelli lancia il brano presentato a Sanremo Giovani, "Fossi Dio"

Angelica torna con il singolo "Vecchia novità" featuring Giacomo Ferrara

Anteprima Video: Per Seck il mare, ancora di salvezza nel singolo “Onde”

Fosco17: il racconto pop della quotidianità nell'album di debutto “Dodici Mesi”

Certificazioni FIMI 46: Disco di platino per gli album di Coez e Lazza.

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 46: tha Supreme primo. Oltre 7 milioni di stream per il singolo

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 46: a sorpresa Marracash ferma Zucchero, Il Volo e Vegas Jones

Classifica Radio Earone Settimana 46: Vasco scalza Tommaso Paradiso e conquista la vetta

Certificazioni Fimi Settimana 45: Marracash è già d'oro, ma tra cantautorato e rap spuntano Geolier e Iosonouncane

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 45: Marracash con "Persona" entra con 12 brani in Top 20

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giordana Angi: Voglio Essere Tua. Un'artista in crescita che si mostra riconoscibile agli altri e soprattutto a se stessa.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

