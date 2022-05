I 30 artisti lanciati da un talent show con più copie vendute. La classifica aggiornata a maggio 2022

Classifica vendite artisti talent show. Sono passati due mesi dal 30 marzo, giorno del nostro ultimo aggiornamento sulle copie certificate dalla FIMI degli album, singoli e collaborazioni, degli artisti lanciati in Italia da un talent show. Cosa è cambiato da allora?

È tempo di andare a scoprirlo insieme.

Facciamo la solita precisazione, un appunto importante per capire per quale motivo nella nostra classifica troverete Irama ma non Mahmood, per esempio.

Entrambi gli artisti hanno prima partecipato a Sanremo Giovani senza riuscire ad imporsi sul mercato discografico. La differenza sta nel fatto che, mentre Irama grazie alla vittoria ad Amici ha poi trovato il grande successo, Mahmood, che è stato precedentemente un concorrente di X Factor, il successo lo ha trovato solo col suo secondo Sanremo giovani e, di conseguenza, con la vittoria al Festival di Sanremo 2019.

Per lui quindi X Factor è stata un’esperienza professionale e personale ma non un evento determinante per il successo.

Andiamo quindi a scoprire la Top 30 che vede Irama, Elodie e Sangiovanni come artisti che hanno migliorato considerevolmente la loro posizione nella classifica. Clicca in basso su continua.