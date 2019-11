Nuovo appuntamento con la classifica Spotify dove, in attesa che vengano rilevati i risultati della nuova settimana che ha visto l’uscita dell’album di tha Supreme, vediamo lo vediamo in vetta con il singolo e con oltre 7 milioni di stream.

Andiamo subito a scoprire tutte le novità della classifica che rileva gli ascolti sino al 14 novembre.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 G.O.A.T. – Il cuore di Marracash (1’376’674 stream).

Risale alla #19 Barrio di Mahmood (1’384’428), alla #18 Sport – I Muscoli di Marracash feat. Luchè (1’408’149), alla #17 resiste e risale Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (1’515’648 ascolti).

Tiepido debutto per Flashback di Ghali che entra alla #16 (1’520’456), alla #15 Non avere paura di Tommaso Paradiso (1’535’201), alla #14 Bossoli di Shiva (1’535’572) e alla #13 Chiasso di Random e Zenit (1’635’606).

Le successive 4 posizioni sono occupate tutte da brani di Marracash in discesa: #12 Qualcosa in cui credere – Lo Scheletro feat. Guè Pequeno (1’686’736), #11 Bravi a cadere – I Polmoni (1’831’284), alla #10 Quelli che non pensano – Il Cervello feat. Coez (1’851’362) e alla #9 Appartengo – Il sangue feat. Massimo Pericolo (1’866’278).

Alla #8 risale Pookie di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (1’977’101), alla #7 Madame – L’anima di Marracash feat. Madame (1’981’428).

Supera i 2 milioni Ritmo (Bad Boys For Live) dei The Black Eyed Peas (2’029’192) alla #6, alla #5 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt, J-Ax e Boombdabash (2’331’568) e alla #4 scende Dance Monkey di Tones and I con 2’961’298 ascolti.

Sul podio alla #3 Crudelia – I Nervi di Marracash (3’404’344), alla #2 Supreme – L’ego di Marracash feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta (4’587’655) e alla #1, con oltre 7 milioni di stream, blun7 a swishland di tha Supreme nuova entrata con 7’271’621.

Clicca su continua per scoprire la Top Viral della classifica Spotify.