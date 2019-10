Nuovo appuntamento con la classifica Spotify dei brani più streammati sulla nota piattaforma nell’ultima settimana. Domina, sia negli ascolti che nella Top Viral Tones and I ma si distingue il rapper Shiva che piazza ben tre brani in Top 20.

Nella Viral grande successo anche per Carote e Ti voglio al mio funerale di Nuela, il fenomeno mediatico esploso a X Factor.

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica Spotify.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Posizione numero #20 per Yoshi Remix (1.211.354 stream), alla #19 debutta Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 (1.230.786), alla #18 Piccola Stella di Ultimo (1.251.451) in salita mentre alla #17 scende Dove e Quando di Benji & Fede con 1.256.318 ascolti.

Alla #16 il primo dei tre brani in Top 20 di Shiva, Mon fre (1.301.049), alla #15 Fuori e Dentro di Gemitaiz feat. tha Supreme (1.390.535), alla #14 sale Mi ami o no di Giaime feat. Capo Plaza (1.420.878), alla #13 risale Cin Cin di Alfa (1.505.663), alla #12 Lento di Boro Boro (1.520.485) e alla #11 scende Non sto più in zona di Shiva che totalizza 1.523.851.

Sale alla #10 Non avere paura di Tommaso Paradiso (1.676.957), alla #9 Twerk di Mambolosco feat. Boro Boro (1.789.297), alla #8 la versione in duetto di Barrio di Mahmood con Lalo Ebratt (1.802.625) e alla #7 ancora Shiva con Bossoli (1.925.735).

Scende alla #6 il tormentone estivo Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (2.170.336), alla #5 Chiasso di Random con 2.171.240 e alla #4 Gigolò di Lazza feat. Sfera Ebbasta & Capo Plaza con 2.317.076.

Veniamo al podio. Sale alla #3 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (2.445.651), alla #2 stabile Pookie di Aya Nakamura feat. Capo Plaza con 2.646.629 e alla #1 sale in vetta Dance Monkey di Tones And I con 2.856.592.

Passiamo ora alla Top Viral della classifica Spotify con i brani più virali della settimana.