Radio e ascoltatori via streaming continuano ad avere gusti leggermente diversi. È quello che si evince questa settimana dalla nuova classifica di Spotify, quella che arriva fino al giorno di Ferragosto e che vede al primo posto Fred De Palma feat. Ana Mena con Una volta ancora.

Pronti allora a scoprire la nuova classifica Spotify? Partiamo…

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Posizione numero #20 per Piece of your heart dei Meduza con 1.572.665 stream. Alla #19 Cin cin di Alfa (1.606.349), alla #18 scende Arrogante di Irama (1.642.867).

In discesa anche Look back at it di A Boogie Wit da Hoodie feat. Capo Plaza (alla #17 con 1.687.277 stream) e Ho paura di uscire 2 della Machete che troviamo alla #16 con 1.706.145 ascolti.

Sale alla #15 La hit dell’estate di Shade (1.708.895), alla #14, in salita, Margarita di Elodie feat. Marracash (1.736.287 stream), alla #13 stabile Playa di Baby K con 1.794.513 ascolti, alla #12 scende Marylean della Machete (1.802.746) e alla #11 Loco contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (1.922.479).

Entriamo nella Top 10 e troviamo stabile Ostia Lido di J-Ax (1.994.019), alla #9 Calipso di Charlie Charles feat. Dardust (2.051.150), alla #8 scende Jambo di Takagi & Ketra (2.182.522) e alla #7, sempre in discesa, Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello (2.186.835).

Sale alla #6 il brano attualmente più passato dalle radio italiane, Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (2.206.194). Scende alla #5 Lento di Boro Boro (2.416.831) e sale alla #4 Chiasso del rapper rivelazione del momento, Random (2.461.387).

Entriamo sul podio con Dove e quando di Benji & Fede stabile alla #3 (2.588.349 ascolti), Yoshi della Machete che scende alla #2 con 2.932.682 e Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena che si mantiene sopra i 3 milioni di stream (3.132.557) conquistando la vetta.

