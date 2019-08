Nuovo appuntamento con la classifica Spotify. Una chart che riserba poche sorprese con Machete Mixtape che continua a dominare mentre, nella Viral, continua a guidare Chiasso di Random.

Andiamo immediatamente a scoprire le nuove classifiche della settimana.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Alla numero #20 troviamo in discesa La Hit dell’estate di Shade (1.689.375 stream), alla #19 scende Cin cin di Alfa (1.695.912) e alla #18 sale China di Anuel AA con 1.708.793 ascolti.

Posizione numero #17 per Piece of your heart dei Meduza che con 1.719.157 stream perde posizioni mentre sale alla #16 Arrogante di Irama (1.736.128). Stabile alla #15 Loco contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (1.859.701).

Scende alla #14 Look back at it di A Boogie Wit da Hoodie feat. Capo Plaza (1.865.521) e alla #13 troviamo Baby K con Playa stabile con 1.904.765 ascolti. Posizione #12 per Ho paura di uscire 2 della Machete che colleziona 1.964.623 stream.

Sopra i 2 milioni di stream il singolo da Machete Mixtape 4, Marylean che occupa la numero #11 con 2.077.185. Alla 10 Ostia lido di J-Ax (2.168.877), alla #9 Calipso di Charlie Charles feat. Dardust (2.233.913) e alla #8 Chiasso di Random (2.336.337).

Rimangono tutte stabili le prime sette posizioni della classifica: alla #7 Mambo salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (2.341.906), alla #6 Jambo con 2.364.216 ascolti, alla #5 Senorita di Shawn Mendes feat. Camila Cabello (2.399.450) e alla #4 Lento di Boro Boro (2.547.723).

Sul podio alla #3 Dove e quando di Benji & Fede 2.749.661 stream. Superano i tre milioni di ascolti Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (3.201.955) e Yoshi della Machete (3.430.637 stream).

Clicca su continua per scoprire la nuova classifica Viral.