Ecco con il nuovo appuntamento con la classifica Spotify dei brani più ascoltati sulla nota piattaforma streaming e con la nuova Top Viral. In entrambe conferme al vertice con un brano del Machete Mixtape 4 e, per la Viral, Chiasso di Random.

Nel frattempo continua l’ascesa di Fred De Palma. Andiamo subito a scoprire la nuova classifica Spotify.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Sale in posizione numero #20 China di Anuel AA con 1.69.036 stream. Alla #19, in discesa, Arrogante di Irama (1.598.239) mentre guadagna terreno e sale alla #18 La Hit dell’estate di Shade (1.627.995).

Posizione #17 per Cin cin di Alfa (1.691.905 ascolti), alla #16 sale Chiasso di Random (1.753.412), alla #15 Loco contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (1.787.723) e alla #14, in salita, Piece of your heart dei Meduza con 1.791.426 stream.

Scende alla numero #13 Playa di Baby K che questa settimana colleziona 1.939.295 ascolti mentre alla #12 troviamo Look back at it di A Boogie Wit da Doodie feat. Capo Plaza (1.954.590).

Il primo brano sopra i due milioni di stream è Ho paura di uscire 2 da Machete Mixtape 4 (2.233.810), lo segue alla #10 Ostia lido di J-Ax con 2.275.268 ascolti e alla #9 ancora Machete con Marylean (2.327.670).

Salgono rispettivamente alla #8 Calipso di Charlie Charles feat. Dardust (2.337.004) e alla #7 Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (2.410.891). alla #6 scende Jambo di Takagi & Ketra (2.469.915).

Posizione numero #5 per Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello (2.556.054) e alla #4 Lento di Boro boro con 2.578.556 stream.

Sul podio alla #3 stabile Dove e quando di Benji & Fede (2.791.785), alla #2 Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (3.181.102) e in vetta di nuovo Machete Mixtape 4 con Yoshi che colleziona ben 3.837.385 stream.

