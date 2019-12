In Copertina

Canzoni di Natale... ecco gli album italiani da ascoltare questa sera!

Mina, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Marco Carta, Mario Biondi, Sergio Sylvestre e tanti altri ancora.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.5

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti .

Thomas dopo l'esperienza a Sanremo Giovani annuncia il nuovo album

In arrivo il terzo progetto discografico per il giovane artista che con i precedenti dischi ha portato a casa ben due dischi d'oro.

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 20 dicembre

Subsonica, Molla, Biondo, Gigi D'Alessio e Luché... ecco tutte le recensioni ai nuovi singoli della settimana.

Alessandra Amoroso: un nuovo arrangiamento ed ecco la sorpresa per Natale: “Immobile 10 + 1”

A 11 anni di distanza dalla prima pubblicazione, uscirà il 20 dicembre "Immobile 10 + 1", nuova versione dello storico brano di Alessandra Amoroso. Ma le sorprese non sono finite!.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Sanremo Giovani 2019: le videointerviste alle 8 nuove proposte di Sanremo 2020

Giovedì 19 dicembre con la messa in onda di Sanremo Giovani 2019 sono stati definitivamente scelte le otto nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Videointervista a Galeffi. La fine di un amore secondo una nuova concezione

I singoli "Cercasi Amore" e "America" hanno mostrato un nuovo lato di Galeffi. Ecco la videointervista nella quale il cantautore spiega la direzione che sta prendendo la sua musica.

Videointervista a Mael: “Riesco a essere me stessa quando canto in inglese, ma...”

Videointervista di presentazione di "Happy As You Want", il nuovo singolo della cantautrice Mael, terzo estratto dall'Ep d'esordio "People know", uscito a ottobre.

Videointervista a Emanuele Bianco: “La semplicità non è un fattore negativo..."

Videointervista di presentazione di "Sotto la Torre Eiffel", singolo di Emanuele Bianco che arriva a poco meno di due mesi da "Tu Sei", "Buona Fortuna" e "Cara Sofia".

Intervista a Ludwig: “Il primo featuring? Non dovrete aspettare ancora molto!”

"Dopo Mezzanotte" è il nuovo singolo di Ludwig, che arriva dopo l'ottimo riscontro di "Domani Ci Passa", brano che ha ottenuto il disco d'oro. .

X Factor 2019: le videointerviste ai protagonisti dopo la finale

Videointerviste a Sofia Tornambene, Booda, La Sierra e Davide Rossi, realizzate dopo la finale della tredicesima edizione di X Factor, vinta dalla giovanissima cantautrice.

Classifica Radio Earone Settimana 52: calma piatta sul podio. Alessandra Amoroso è la più alta new entry. Boomdabash da record

L'Amoroso a undici anni di distanza dall'esordio conquista quelle radio che allora snobbarono il suo singolo d'esordio.

Alfa è un successo anche live. Il concerto si sposta dai Magazzini Generali al Fabrique

Successo per il giovane artista che, in meno di 48 colleziona il sold out e sposta la data di Milano in una location più grande.

Mannarino sarà il primo artista contemporaneo italiano ad esibirsi nella rassegna francese "Curieuse Nocturne"

Un nuovo e importante traguardo per il cantautore dopo il successo dell'ultimo disco.

Sherol Dos Santos con "Pleiadi" canta un inno intimo all'amore

La cantante, reduce dal successo di X Factor 2018, pubblica il singolo che anticipa l'uscita del suo primo progetto discografico.

Simonetta Spiri pubblica la sua versione di "Ed Io" brano affidato a Valerio Scanu

Il brano, scritto con Tony Maiello, è stato il primo singolo estratto dall'album di Scanu, Dieci.

Nicola Gargaglia, la sua storia musicale da Amici ad All Together Now

Tra i due programmi l'artista ha continuato ad esibirsi da solita ma anche collaborato con grandi artisti e doppiato film per la Disney.

J-Ax ecco tutte le versioni in uscita del nuovo album, ReAle

Oltre che in digitale e streaming saranno ben quattro le versioni in uscita dell'album di Ax.

Brunori Sas pronto a partire nel nuovo anno con "Parla con Dario"

Ecco come partecipare a questa serie di "incontri intimi" con il cantautore.

Celeste Gaia per le feste regala ai suoi fan "Annatale" e "Freddo"

L'artista pubblica due micro canzoni o meglio "micro canzoni" come le definisce la cantautrice.

10 Anni Di Alessandra Amoroso – 10, Io, Noi floppa su Italia 1

Il programma ha raccolto davanti allo schermo poco più di 800.000 spettatori risultando il sesto programma più visto della serata.

Laura Biagio Stadi si conclude con LBDOCU disponibile sui social dal 26 dicembre

L' appuntamento con il primo tassello di questo speciale è fissato per il 26 dicembre.

Up Xmas – Disco di Natale: su Tv8 il concerto evento realizzato sulle piste di Pila

Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro e il Dj Set di Max Brigante. Ecco il cast del concerto di Natale di Tv8, in onda il pomeriggio di Natale.

Certificazioni FIMI settimana #51: Natale boom!!! Due dischi certificati per Ultimo, Tiziano Ferro Platino in 3 settimane e...

La penultima settimana dell'anno conferma Ultimo come artista più venduto nel 2019.

Daniel lancia il suo nuovo singolo da solista, "Ti ho sognato"

Dopo aver pubblicato nel corso del 2019 quattro singoli con Astol il giovane artista lancia un reggaeton da solista.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita tra il 2019 e il 2020

