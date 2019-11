La classifica radio Earone di questa settimana premia Tommaso Paradiso. Il primo singolo solista dell’ex leader dei Thegiornalisti (Qui il nostro articolo sull’uscita del video) ricalca le orme del precedente uscito insieme alla band e conquista la vetta della chart dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Sul podio resta il fenomeno Tones and I, mentre un po’ a sorpresa anche questa settimana Vasco Rossi resta stabile sul gradino più basso del podio.

Tra gli altri da segnalare l’ascesa di Barrio di Mahmood, Freedom di Zucchero e i brani di Benji & Fede e dei The Kolors che non riescono a entrare nella Top 20 nemmeno questa settimana, al pari dei nuovi singoli di Giusy Ferreri e Francesco Renga (feat. Ermal Meta).

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

In calo alla #20 Tomorrow di Mika (-3), mentre alla #19 rientra nella Top 20 Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (+3).

Sale e fa il suo esordio tra le prime 20 posizioni della classifica radio Earone South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+5), a differenza di Jovanotti che con Prima Che Diventi Giorno (-5) scende alla #17.

Stabile alla #16 Duemila volte di Marco Mengoni (=), mentre alla #15 prosegue la scalata di Ritmo (Bad Boys For Life) dei Black Eyed Peas & J Balvin (+4).

Non si muove alla #14 Al di là dell’amore di Brunori Sas (=) e alla #13 risale Elisa con Tua Per Sempre (+2), in attesa dell’arrivo della nuova versione dell’album Diari Aperti – Segreti Svelati (Ne abbiamo parlato Qui).

Giù alla #12 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-1) e alla #11 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & BoomDaBash (-1).

Aprono la Top Ten tre pezzi in discesa. Alla #10 Io sono bella di Emma (-5), alla #9 Circles di Post Malone (-2) e alla #8 Shaken di LP (-2).

Sale alla #7 e raggiunge la sua miglior posizione Freedom di Zucchero (+6), tratto dall’album DOC uscito proprio oggi (Qui il nostro articolo con la videointervista di presentazione del progetto).

In salita alla #6 Memories dei Maroon 5 (-3) e alla #5 Barrio di Mahmood (+3). Stabile alla #4 Orphans dei Coldplay (=).

Sul gradino più basso del podio si conferma il nuovo singolo di Vasco Rossi Se Ti Potessi Dire (=), mentre alla #2 scende Dance Monkey di Tones And I (-1).

Per la prima volta guida la classifica Tommaso Paradiso con Non Avere Paura (+1).

