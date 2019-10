Nuovo appuntamento con la classifica Radio Earone. Nella settimana #43 del 2019 Tiziano Ferro detronizza Emma Marrone e, con la sua ballad, Accetto Miracoli, conquista quel primo posto che gli era sfuggito con il precedente singolo, Buona (cattiva) sorte.

Tra le nuove entrate italiane la più alta è Giusy Ferreri seguita da Gigi D’Alessio e Piero Pelù. Andiamo subito a scoprire la Top 20 della classifica Radio Earone.

Sale alla #20 il nuovo singolo di Benji & Fede con Shari, Sale (+6). In discesa alla #19 Friday Night di Burak Yeter (-2) e alla #18 La Differenza di Gianna Nannini (-2). Posizione numero #17 per Tomorrow di Mika che conquista ben otto posizioni (+8).

In discesa alla #16 Heaven di Avicii (-7), alla #15 stabile Freedom, il nuovo singolo di Zucchero, alla #14 fp this up di NOEP feat. CHINCHILLA (-7), alla #13 perde posizioni Tua per sempre di Elisa (-2) e alla #12 fa un balzo in avanti Duemila volte di Marco Mengoni (+8).

In salita alla #11 Memories dei Maroon 5 (+7), alla #10 Al di là dell’amore di Brunori Sas (+3), alla #9 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (+3) e alla #8 Shaken di LP (3).

Scende alla #7 Circles di Post Malone (-3), alla #6 in salita Prima che diventi giorno di Jovanotti (+2), alla #5 Barrio di Mahmood che riprende terreno (+1) e alla #4 scende dal podio Non avere paura di Tommaso Paradiso (-1).

In discesa alla numero #3, quindi medaglia di bronzo, Io sono bella di Emma (-2), alla #2 sale Dance Monkey di Tones and I (+3) e conquista la vetta il nuovo singolo di Tiziano Ferro, la Power Ballad Accetto Miracoli (+1).

