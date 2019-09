Eccoci con il nuovo appuntamento con la classifica radio Earone per scoprire le canzoni più passate della settimana. Arrivano le prime novità ed alcune si fanno sentire da subito.

È il caso del nuovo singolo di Mahmood, che debutta in Top 20, e di quello dei Modà che invece fa un ingresso più “tiepido” alla #39.

Andiamo subito a scoprire la classifica radio Earone dal 30 agosto al 5 settembre 2019 partendo dalla Top 20 nel dettaglio.

Sale alla numero #20 Friday night di Burak Yeter dove la misteriosa voce femminile del brano, è stato svelato solo nei giorni scorsi, appartiene ad Elodie (+1). In salita alla #19 Vento del sud di Tiromancino (+1).

Entra alla #18 il nuovo singolo di Mahmood, Barrio. Perdono posizioni invece Kids di Merk & Kremont (#17, -1) e Ostia lido di J-Ax (alla #16, -2).

Sale alla #15 il reggaeton di Fred De Palma e Ana Mena, Una Volta ancora (+4). Alla #14 Never really over di Katy Perry (+1) e alla #13 Nuova era di Jovanotti che esce dalla Top 10 (-5).

In discesa anche Arrogante di Irama che questa settimana troviamo alla #12 (-5) e i Thegiornalisti con Maradona y Pelé alla #11 (-1).

Entriamo nella Top 10 dove troviamo in discesa Mambo Salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (posizione #10, -6). Alla #9 risalgono Benji & Fede con Dove e quando (+4) e alla #8 Senza pensieri di Rovazzi con Loredana Berté e J-Ax (+4)

Il primo brano internazionale nella Top ten è Loco contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga alla #7 (+2), lo segue Beatiful people di Ed Sheeran feat. Khalid stabile alla #6. All #5, anch’esso stabile, Piece of your heart dei Meduza.

Ad un passo dal podio Heaven di Avicii che sale alla #4 (+7). Lo precedono Jambo di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi alla #3 (-1) e Senorita di Shawn Mendes feat. Camila Cabello alla #2 (+1).

In vetta, per la seconda settimana consecutiva, Margarita di Elodie feat. Marracash.

