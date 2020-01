Classifica Radio Earone: le statistiche e le curiosità delle chart 2019

Il 2019 è ormai terminato da due settimane, ma non si placa la curiosità su un’annata che ha regalato grandi soddisfazioni alla musica italiana (Qui la classifica radio Earone con la Top 100 dei brani più trasmessi).

Ma qual è il brano che ha stazionato per più settimane in vetta alla chart?

Si tratta di Soldi, la canzone con cui Mahmood ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo e si è piazzato al secondo posto all’Eurovision Song Contest.

Il brano, scritto insieme a Charlie Charles e Dardust, è stato al primo posto per cinque settimane di cui quattro consecutive.

Cinque settimane in vetta anche per Certe Donne Brillano di Ligabue che ha guidato la chart nelle settimane 11, 12, 15, 17 e 18.

Il rocker di Correggio, a fronte dell’unico disco di platino ottenuto dall’album Start, conquista anche il gradino più basso di questo particolare podio.

Luci d’America è stato in testa per quattro settimane consecutive. Quattro volte davanti a tutti anche per Orphans dei Coldplay, primi nelle settimane 48, 50, 51 e 52.

Hanno guidato la classifica per tre settimane consecutive i The Kolors & Elodie con Pensare male, il brano italiano più trasmesso dell’anno.

Anche Nuova Era di Jovanotti ha piazzato il tris raggiungendo il primo posto nelle settimane 24, 25 e 29.

La chart ha visto in testa per due settimane Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso, Margarita di Elodie & Marracash, Io sono bella di Emma, Girls go wild di LP, Maradona y Pelé dei Thegiornalisti, Se ti potessi dire di Vasco Rossi e Jambo, il singolo estivo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri.

Una sola settimana davanti a tutti per Al telefono di Cesare Cremonini, Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid, I Don’t Care di Ed Sheeran & Justin Bieber, Se piovesse il tuo nome di Elisa, Ostia lido di J-Ax, Prima che diventi giorno di Jovanotti, Barrio di Mahmood, Calma (Remix) di Pedro Capò & Farruko, Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello, La luna e la gatta di Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta, Accetto miracoli di Tiziano Ferro, Non avere paura di Tommaso Paradiso, Dance Monkey di Tones And I e La verità di Vasco Rossi.

CLASSIFICA RADIO EARONE – GLI INDIPENDENTI E…

Tra gli indipendenti dominio internazionale con Girls go wild e Shaken di LP, in prima posizione rispettivamente per tredici e undici settimane.

Al terzo posto, con otto settimane alla guida, Electrico Romantico di Bob Sinclar feat. Robbie Williams.

Quarto posto della speciale classifica per Coez, primo per 5 settimane con La Tua Canzone. Seguono i due brani di Ghali I Love You e Turbococco, in vetta per 4 settimane.

Il primo posto della classifica dell’airplay televisivo, invece, è stato conquistato da Ligabue con Certe Donne Brillano che ha guidato la specifica chart per quattro settimane.