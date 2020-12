In Copertina

Vent'anni di Talent show... ripercorriamo il rapporto degli artisti con il Festival di Sanremo, dati alla mano

Sanremo, dal 2009, ama il Talent show. Un articolo per ripercorrere come si è evoluto il rapporto tra talent e Festival.

Certificazioni FIMI settimana #51: pieno di riconoscimenti conZucchero, Ligabue, Claudio Baglioni e Random

Tra i singoli quarto disco di platino per il singolo estivo di Rocco Hunt e Ana Mena.

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

Il Prof di latino, nel giorno in cui il rapper avrebbe compiuto 26 anni, analizza per noi il testo del brano simbolo di Cranio.

Amadeus rompe il silenzio e risponde a Morgan: "Ha detto tante cose non vere e mi ha mandato insulti in privato..."

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Libero, il direttore artistico del Festival ha finalmente risposto alle accuse del cantautore.

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Il Festival di Sanremo tiene banco anche in questi giorni, giusto per distrarci un po' dall'attesa del nuovo DPCM che ci serrerà in casa per.

Festival di Sanremo 2021: chi salirà sul palco con Amadeus? I rumours parlando di Elodie, Anna Tatangelo e Achille Lauro!

Elodie, Anna Tatangelo e Achille Lauro saranno sul palco del Festival di Sanremo 2021? Pare che le trattative già siano state avviate.

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Al via le richieste per il Bando di Scena Unita. Una tredicesima per i lavoratori dello spettacolo più in difficoltà. Ecco i termini e i requisiti.

Sanremo 2021: gli autori e i produttori delle canzoni dei big in gara

Sono diversi gli elementi essenziali per un buon Sanremo. Le canzoni, gli artisti e, non da meno, autori e produttori dei brani.

Festival di Sanremo 2021: svelati i nomi dei 26 Big in gara. Eccoli tutti nel Festival del record di debutti"

Dopo mesi di supposizioni e liste, ecco il cast del Festival di Sanremo.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a Daniele Barsanti: “Le canzoni sono la mia priorità”

E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di Daniele Barsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'album in uscita nel 2021.

Videointervista ad Astol: “Vorrei che il mio stile possa affermarsi ogni giorno di più”

E' uscito il nuovo singolo di Astol Vediamoci Stasera, che arriva dopo Sangria interpretato insieme a Emma Muscat e che ha ottenuto il disco d'oro.

Videointervista a Roberta Morise e Pierdavide Carone: “Le canzoni belle si cantano facilmente”

E' uscito A Mano A Mano, una emozionante rivisitazione dello storico brano interpretata da Roberta Morise e Pierdavide Carone.

Videointervista a Dario Gay: “L'ironia mi ha sempre caratterizzato, quindi...”

E' uscito il nuovo singolo di Dario Gay Inno della Pettegola. Un inedito progetto dedicato a Franca Valeri in cui il cantautore duetta con Mauro Coruzzi.

Videointervista a Sofia Tornambene: “Non si smette mai di crescere, soprattutto adesso.”

E' uscito il singolo di Sofia Tornambene Solo, che arriva a un anno di distanza dalla vittoria a X Factor e da il via a un nuovo percorso artistico.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo 2020. Sono iniziate le telefonate con i sì e i no di Amadeus

Festival di Sanremo 2021 big in gara... ormai ci siamo quasi, mancano solo sei giorni all'annuncio del cast dei 20 Campioni in gara (ma potrebbero diventare 22 o 24) che parteciperanno alla kermesse. E in questi giorni, come ogni anno in questo periodo, sono partite le liste con i pronostici, le indiscrezioni (e persino le...

Chris Nolan: fuori il nuovo singolo “Euforia” feat. Tedua, Madame, Aiello e Birthh

Chris Nolan con Euforia mette in risalto il suo lato più intimista.

Zecchino D'Oro: due appuntamenti natalizi aspettando la 63° edizione

In attesa del 63° Zecchino d'Oro, si svolgeranno il pomeriggio della Vigilia e la mattina di Natale due speciali appuntamenti con il Coro dell'Antoniano.

Mahmood tour 2021: annunciato il nuovo calendario della tournée europea

A causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria è rimandato al 2021 il tour europeo di Mahmood. Ecco il nuovo calendario.

Sicilia Per l’Italia: “Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)”. brano cantato e suonato da artisti, band, cori e orchestre di tutta l'isola

E' uscito il brano Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini), il brano del collettivo solidale Sicilia Per l’Italia.

Morgan, una buona parola per tutti, attacca l'ex allievo, Michele Merlo

Il giovane cantautore, con lo pseudonimo di Mike Bird, era stato allievo di Morgan ad Amici di Maria De Filippi.

Sfera Ebbasta: fuori a sorpresa il brano inedito “Famoso”, title track dell'album e del fortunato documentario

Sfera Ebbasta non smette mai di stupire e per festeggiare idealmente il Natale con i suoi numerosi supporter lancia il nuovo singolo Famoso.

Vasco Rossi vince il Premio Tenco 2020. Partito il pre save del nuovo singolo

L'artista si è inoltre aggiudicato il Premio Tenco 2020 con Sting.

Alan e Pupo: dopo l'uscita in Russia, arriva anche in Italia “Fuori dal Gregge”

Dopo l'uscita e l'ottimo riscontro in Russia, arriva anche in Italia Fuori dal Gregge, il brano di Pupo e del performer internazionale Alan.

Francesco Gabbani: mercoledì 23 dicembre alle 22 un concerto in streaming

Si svolgerà il 23 dicembre alle ore 22 in diretta streaming dal Teatro Comunale di Ferrara il concerto natalizio di Francesco Gabbani.

Jalisse: il lungo sfogo sui social dopo l'ennesima bocciatura al Festival

Amadeus ha svelato il cast della 71° edizione del Festival di Sanremo. Una scelta che ha portato Fabio Ricci dei Jalisse a una lunga riflessione sui social.

Attilio Fontana: fuori l'album “Sessioni Segrete” e “Triangolo”, cover della hit di Renato Zero

E' uscito il 4 dicembre il nuovo album di Attilio Fontana Sessioni Segrete, anticipato da Triangolo, cover in versione club della hit di Renato Zero.

Clementino: dal 21 dicembre una speciale dedica nel singolo “Partenope”

Uscirà il 21 dicembre il nuovo singolo di Clementino Partenope. Il brano segna l'esordio dell'artista per Sony Music Italy dopo anni in Universal.

Tommaso Paradiso: concluse le riprese del primo film da regista “Sulle Nuvole”

Si sono concluse le riprese del primo film da regista di Tommaso Paradiso Sulle Nuvole che si sono svolte a Roma per sette settimane.

Svelato il titolo del nuovo singolo di Ultimo in uscita il 22 dicembre ( testo e audio)

Il nuovo brano arriva sulle piattaforme digitali a 3 mesi di distanza da "22 settembre".

Raphael Gualazzi: annullate le date del tour teatrale “Ho Un Piano”

A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria molte date della tournée teatrale Ho un Piano tour di Raphael Gualazzi.Ecco il calendario.

Eros Ramazzotti e Vava77: un video a sostegno di Fondazione Cesvi

Eros Ramazzotti e Vava77, un video insieme per Fondazione Cesvi, una macchina della solidarietà che non si deve arrestare.

Rainbow Free Day, 15 giorni dedicati alla produzione artistica indipendente

Presentato Rainbow Free Day, un progetto che mette al centro la produzione indipendente, la cultura e lo spettacolo made in Italy.

Tiziano Ferro a Verissimo torna a parlare del Coming out e dell'alcolismo e pensa ad un nuova versione per i 20 anni di Xdono

Il cantautore ha da poco lanciato il singolo "Casa a Natale".

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 18 dicembre

Pagelle Nuovi singoli... il recupero dell'uscite del 4 e 11 dicembre 2020

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Zuin canta un istante di felicità nel singolo “Polaroid” feat. Molla

Aenea si mette a nudo nel suo primo singolo “Trailer del Paradiso”

Nausicaa lancia il brano del cambiamento "Corri e cerchi"

Rock-Aro, una nuova versione di “Pedro”, la hit di Raffaella Carrà che ha fatto ballare il mondo

Plug al lavoro su nuova musica dopo il singolo "Iqos"

Anzj: dal 18 dicembre il nuovo singolo “70posizioni” coprodotto da Estremo

Certificazioni FIMI settimana #51: pieno di riconoscimenti conZucchero, Ligabue, Claudio Baglioni e Random

Classifica Spotify Settimana #51: Sfera Ebbasta ancora primo. Nella Viral sale Sangiovanni

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #51: guidano Ligabue, Sfera Ebbasta e i Pinguini Tattici Nucleari

Classifica Radio Earone Settimana #51: i Boomdabash volano in vetta e guidano un podio tricolore

Classifica EarOne passaggi radio 2020, la classifica annuale. Negli italiani trionfano Ghali, Fedez e, tra le donne, Levante, Emma, Elodie e Gaia

Certificazioni FIMI settimana 50: Marracash arriva al quarto platino con "Persona" che si conferma il disco più comprato e ascoltato del 2020

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

