Sarà disponibile dal 3 luglio in radio e in digitale Da Domani, il nuovo singolo del duo Chili Giaguaro che per l’occasione ha coinvolto Bianca Atzei e Michael Franti.

Da Domani (Virgin Records / Universal Music Italia) si propone come un valido outsider nella spietata gara del tormentone di questa strana estate.

Ciliegina sulla torta è la presenza di Michael Franti, l’artista americano che in Italia ha portato al successo il singolo The Sound Of Sunshine con Jovanotti ed È tardi con Caparezza. Il suo sound evoca buonumore, anche se non manca una vena riflessiva grazie al suo impegno in campagne dedicate all’ambiente e al sociale.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip che unisce tutti gli ingredienti di questa strana estate. Da una parte Bianca Atzei bloccata a Milano costretta a prendere il sole sul terrazzo sognando di partire e dall’altra i Chili Giaguaro immersi nell’atmosfera festaiola del Chili Mansion Party nella loro amata Puglia.

Il ruolo di Michael Franti è quello di lanciare messaggi positivi per cercare di godersi finalmente questa estate lasciando da parte ciò che abbiamo appena trascorso.

CHILI GIAGUARO

Chili Giaguaro è un duo composto da Chili Guerrero (voce) e bentornado (basi).

Nonostante i due si conoscano sin da piccoli, hanno compiuto percorsi musicali molto diversi, vivendo in città lontane per più di dieci anni.

Dopo essere rientrati nel loro amato Salento nel 2017, hanno iniziato a collaborare, dando vita ad un sound solare, fresco, organico.

Lo scorso 15 Gennaio è uscito Alaska, il loro primo singolo ufficiale per Virgin Records, che rappresenta in maniera esemplare il loro sound, la loro appartenenza territoriale, il loro stile. Dopo Alaska sono arrivati Domenica in tuta e Preso bene.

Foto di Giulia Rosco