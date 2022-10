"Cuore tra le stelle" è il nuovo singolo di Chiello... un brano che nasce dall'esigenza di vederci chiaro nel caos

Chiello Cuore tra le stelle nel significato del testo del nuovo singolo, fuori dal 28 ottobre, il desiderio di capire qualcosa in un momento caotico della vita dell’artista.

Dopo aver lanciato nel 2021 il primo disco da solista, Oceano paradiso, album certificato con il disco d’oro (oltre 116 milioni di stream complessivi, tra i dischi più venduti del primo semestre 2022), Chiello è tornato quest’estate con il singolo Dove vai?, un brano che non è riuscito a replicare il successo dei brani precedenti.

Nel frattempo, sempre durante la bella stagione, Chiello ha portato la sua musica in un tour – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – che ha fatto tappa nei principali festival italiani.

Ora è tempo di nuova musica per l’artista dall’anima fragile.

Chiello cuore tra le stelle significato del brano

Malinconia, consapevolezza e attitudine punk sono le caratteristiche dominanti del giovane artista che sfoga nella music ala sua urgenza di comunicare.

Il concept di questo nuovo singolo lo rispecchia totalmente, come è ovvio che sia, e lo vede spingersi metaforicamente oltre le stelle. È proprio lì, oltre l’atmosfera, che Chiello ha spedito il suo cuore, forse per tenerlo al riparo, per non provare più dolore, per essere lucido e fare ordine nella sua vita.

Ecco come lo racconta lui stesso:

“Ho scritto il brano ‘Cuore tra le stelle’ in un periodo molto caotico della mia vita. È nato proprio dal desiderio di capirci qualcosa. L’ho pensato in una giornata autunnale e nel giro di poche ore l’ho concepito. Quando ho finito ricordo che mi sono sentito sollevato, ho avuto come la sensazione di vederci chiaro, finalmente“.

Cuore tra le stelle esce il 28 ottobre per Island Records / Universal Music Italia ed è prodotto da Colombre e Tommaso Ottomano.

Chiello Cuore tra le stelle testo e audio

In arrivo venerdì 28 ottobre

Foto di Gabriele Wiedenmann / Davide Armani

Artwork copertina: Brando Chiesa