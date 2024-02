Chiello contro Blanco: “Sei troppo impegnato a guardare i tuoi numeri per concentrarti sulla magia…”

Un’amicizia fraterna che, almeno secondo una delle due parti, si sarebbe interrotta per via del successo dell’altro. Stiamo parlando del rapporto tra Chiello e Blanco e delle accuse del primo nei confronti dell’ex amico.

Nelle scorse ore Chiello, ex membro del collettivo FSK Satellite e, dal 2021 artista solista con due album all’attivo, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae qualche anno fa al fianco di Blanchito.

Ad accompagnare la foto queste parole:

“Qui sembravamo felici e in effetti credevo di aver trovato una spalla in questo mondo fatto di ‘a buon rendere’.

Sono estenuato mi sembra di correre sul posto con una sola gamba da decenni, non so quando finirà ma non ho mai smesso di crederci.

So che per un attimo hai creduto in me e te ne sono grato, hai fatto si che io mi amassi di nuovo.

A tutti quelli che hanno dubitato, tutti quelli che non hanno creduto in me, li lascio in disparte a fare il proprio percorso. Non me ne curo.“