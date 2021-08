Il Producer internazionale Spada chiama Chiara Galiazzo per “Waiting”, brano tra Indie ed elettronica

Spada Chiara Galiazzo Waiting… una strana coppia per un singolo, Indie ed elettronico allo stesso, inaspettato uscito su tutte le piattaforme digitali negli scorsi giorni.

Continua così il percorso di sperimentazione abbattendo i paletti, ormai obsoleti dei generi musicali, di Chiara Galiazzo. Caratteristica che ha caratterizzato il suo ultimo album, Bonsai.

Spada, Producer di fama internazionale ha voluto fortemente la voce di chiara per questo nuovo brano in inglese pubblicato su etichetta AFTR:HRS parte del gruppo di Tiësto, la Musical Freedom.

Nell’immaginario del Producer, come dichiarato a Dj Mag Italia in questo brano c’è “una ragazza seduta in un caffè letterario sporco di una città del nord, con la sigaretta in mano mentre aspetta qualcuno che arriva tardi o sa già non arriverà mai… sembra ferita, delusa e rassegnata perché sa che il suo amato non solo tarderà ma non arriverà proprio.”

L’interazione tra Chiara Galiazzo e Spada è nata e si è sviluppata a distanza. Ecco come la cantante l’ha annunciata sui social:

“Oggi esce una canzone a cui tengo molto, un genere che ho sempre desiderato fare ma che non avevo mai avuto l’ occasione e forse il coraggio di affrontare.

Quando Spada mi ha chiesto di collaborare non sapevo cosa aspettarmi, lo conoscevo solo come dj di fama internazionale. Abbiamo fatto mesi di tentativi per trovare il modo giusto per far incontrare i nostri due mondi, molto distanti ma proprio per questo molto interessanti da mixare.

Vado molto fiera del risultato, questa è una canzone di una donna che aspetta perché non può fare nient’ altro, ma che nel frattempo pensa a come risolvere i problemi della sua vita.

Ringrazio Aftrhsrecords e Musical Freedom per aver creduto in questo progetto, per la mia prima volta fuori dall’Italia non potevo chiedere di meglio. Grazie a Spada per aver pensato a me e per avermi dato fiducia.

E Grazie a chi di voi ascolterà Waiting! (E comunque mi sono divertita tantissimo)”