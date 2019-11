Chiara Galiazzo scrive “L’ultima canzone del mondo” (testo)

Chiara Galiazzo L’ultima canzone del mondo testo. dopo aver cambiato musicalmente pelle con il precedente singolo, Pioggia viola feat. J-Ax, ha annunciato l’uscito del nuovo singolo.

L’artista ha già presentato il brano dal vivo nelle scorse settimane. Prima come ospite di uno dei concerti di Michele Bravi, quindi ai Macchianera Awards 2019.

Al riguardo ha scritto sui suoi social:

“In questi giorni L’ ho cantata, L’ ho annunciata. E mi sembrava giusto dire tutto anche qui.

Il 22 novembre uscirà L’ultima Canzone del Mondo.

Stiamo preparando tante cose, alcune difficili e complesse, anche un po’ pazze, ma bellissime.

E sinceramente non vedo L’ ora.

A breve vi dirò qualcosa in più di tutta questa ‘’avventura’’, e mai come in questo caso il termine ‘’avventura’’ è rappresentativo.”

Il brano, insieme a Pioggia viola, sarà contenuto nel nuovo disco di Chiara Galiazzo, in uscita nel 2020… con un probabile Sanremo, se tutto andrà bene, di mezzo.

CHIARA GALIAZZO l’ultima canzone del mondo testo

Come si sopravvive aa una vita di mode

e discorsi vuoti senza una fine

prova a convincermi come

quando gridi il mio nome

non ci serve a niente usare la ragione

ho creduto a volte di non essere all’altezza

per prendere ciò che si può perdere

il tempo non regala spazio all’indifferenza

l’hai detto tu, lo ripetevi sempre

Ho scritto per te l’ultima canzone del mondo

anche se non c’è la sentirai suonare in sottofondo

come un bellissimo regalo

come il sorriso di un bambino

come una scia di un aeroplano

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli

Chiedere scusa è difficile

per due come noi

che non sanno perdere

ooooh

ooooh

ooooh

ooooh

ooooh

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli