Chiara Galiazzo realizza un’opera NTF con l’artista Paolo Pibi (VIDEO)

Chiara Galiazzo con l’artista Paolo Pibi firmano un’opera nft per Foundation, piattaforma volta verso il futuro della modalità di espressione digitale, pensata per costruire una nuova forma di economia creativa, in cui l’arte incontra le ultime tecnologie Blockchain e che promuove una rete di mutuo supporto fra creatori e collezionisti.

Fake Golden Age, questo il titolo dell’opera realizzata dai due artisti e messa in vendita sulla piattaforma Foudation, nasce dal desiderio di sperimentare la contaminazione tra musica, video e immagini 3d.

Il risultato è un’opera di forte dove la colonna sonora creata da Chiara Galiazzo e la sua straordinaria voce esaltano le suggestive immagini create da Paolo Pibi.

L’opera stessa è ispirata ad una serie di lavori presentati dallo stesso Paolo Pibi in Kazakistan nel 2015, rappresenta un parallelo tra il periodo d’oro di massimo benessere per l’umanità descritto da Esiodo ne “Le opere e i giorni” e la “Falsa età dell’oro” in cui viviamo, dove l’alta qualità di vita non corrisponde anche ad un reale benessere.

Il lavoro di ricerca di Pibi è basato su un processo di rielaborazione della realtà che mira a spostare i limiti della nostra percezione sensibile. Pibi utilizza il paesaggio come pretesto iconografico per indagare i confini percettivi della realtà in termini di visone e ne restituisce un landscape artefatto, simile a un costrutto mentale.

Foto di Pietro Baroni