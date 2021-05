Checco Zalone lancia il tormentone “La Vacinada”. Protagonista del video il Premio Oscar Helen Mirren

Checco Zalone La Vacinada testo significato e video.

Quel genio comico di Zalone ha fatto centro anche questa volta grazie ad un brano che vuole essere un invito a vaccinarsi attraverso le pulsioni d’amore che il protagonista della canzoni prova nei confronti delle donne che si sono sottoposte al vaccino.

E per rafforzare ancora di più la forza delle canzone l’attore, regista e musicista pugliese ha chiamato al suo fianco per il videoclip un Premio Oscar, l’attrice Helen Mirren dando vita ad un video che è già diventato virale con oltre 2 milioni di visualizzazioni in meno di tre giorni.

Il videoclip è ambientato nel Salento.

Checco Zalone La Vacinada testo

(Di Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Luca Giudici)

Tiene la zinna un poquito calada

ma non fa nada e non fa nada

e la caviglia un pelito gonfiada

ma non fa nada e non fa nada

quando se mueve suave e sensual

parre che il femore è original

A mi me gusta bailare contigo oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

miro al tu cuerpo da cineteca

con l’anticuerpo dell’AstraZeneca stanoche se freca

Vacinada

E non me importa che dice la gente

anche porque tanto tu non lo siente

no, non mi importa si trovo al mattino

el tu sorriso sul mi comodino

sei la regina, sei l’unica dea

porque si sa che a la guerra

ogni buco è trincea

Oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

A mi me gusta bailare contigo

oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

già richiamada