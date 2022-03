Charles Muda torna con “Non era vero”, il racconto di una storia minata da bugie e droghe

Esce venerdì 18 marzo per Romance con distribuzione The Orchard Non era vero, il nuovo singolo di Charles Muda, un up tempo per riflettere sulle proprie incertezze.

Carlo Barboni, classe ’98, è il vero nome di Charles Muda. Il ragazzo è cresciuto a Monteverde (Roma) da genitori che passavano il loro tempo libero suonando e dipingendo. A 12 anni inizia a rappare mentre ascolta le grandi hit degli anni 2000 e impara a suonare diversi strumenti. La musica è la sua libertà e per poterci convivere rischia quasi di mollare il liceo per dedicarsi alla finanza online e convertire i suoi ricavi in bitcoin.

Dopo il diploma inizia a lavorare alle proprie produzioni e pubblica POP ART nel 2020, un concept EP con cui l’artista inizia a raccontare sé stesso e la sua visione del mondo attualizzando quel movimento artistico che ha raccontato meglio la società di massa.

Ora è tempo di nuova musica per Charles Muda.

Charles Muda Non era vero

Il ritorno dell’artista è con un pezzo uptempo dalle atmosfere trasognate su cui Muda fa scorrere i suoi pensieri sul suo presente, il suo futuro e il suo passato. Al centro di tutto c’è storia minata da bugie, droghe sui cui l’autore e producer del quartiere Monteverde riflette a notte inoltrata.

Si riflette anche su altri punti fondamentali della vita: convinzioni personali, lavoro, rapporti famigliari, alternando momenti di sicurezza a momenti di pura fragilità, proprio come succede per molti quando ci immergiamo con la mente nei nostri problemi.

Ecco come racconta il brano “Il giovane Carlo” (questa la traduzione dall’indonesiano del suo nome d’arte)…

NON ERA VERO è un brano in cui provo accettare la perdita delle certezze sulla mia vita e racconto la mia voglia di trovarne di nuove sperando che siano migliori.



Ho voluto mettere tutto sullo stesso piano: amore, soldi, emozioni e verità, senza dare peso a quale sia la cosa più importante per me ma cercando un equilibrio e un rapporto sano con tutte queste cose, cercando di mettere in ordine il mio caos mentale come ognuno di noi dovrebbe fare.

Penso che tutti viviamo la stessa vita frenetica e questo brano lo dedico a chi ha perso il suo luogo tranquillo per sempre.

Charles Muda non era vero testo e audio

In arrivo il 18 marzo

Foto di Chiara Yan