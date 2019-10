Chadia Rodriguez nel nuovo singolo è una Mangiauomini

Dopo aver passato l’estate in tour, Chadia Rodriguez lancia il singolo Mangiauomini, che conferma la collaborazione con Big Fish: dopo Coca Cola, anche in questo caso la produzione è affidata a lui. Il pezzo è disponibile negli store digitali e in streaming dal 4 ottobre 2019.

La canzone affronta il tema dell’autocelebrazione e dell’empowerment femminile. Il titolo è già molto esplicativo, e da esso ben si comprende ciò di cui parla il brano. In Mangiauomini, Chadia Rodriguez conferma quelle caratteristiche per cui si è distinta nel filone della trap italiana. Difatti, la cantante unisce femminilità e impetuosità espressiva, dando origine ad un brano provocatorio dal testo sfrontato e sessualmente esplicito (potete leggerlo in fondo all’articolo).

Per annunciare l’uscita del singolo, Chadia Rodriguez ha pubblicato uno spoiler su TikTok, la nuova piattaforma mobile per video brevi che si sta affermando nel mondo del social entertainment e dell’espressione creativa digitale. La cantante ha dato vita anche ad una vera e propria challenge, proponendo alle sue fan di duettare con lei grazie alla funzione duetto. Ogni sabato, poi, Chadia Rodriguez sceglie il video più bello che pubblica come post su Instagram e su TikTok.

Il singolo Mangiauomini è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube dall’8 ottobre 2019. Il video, diretto da Fabrizio Conte, traduce in immagini il testo esplicito e lo spirito provocatorio del brano. Ebbene, anche la clip, che potete vedere qui di seguito, è esplicita e provocatoria.

CHADIA RODRIGUEZ – MANGIAUOMINI – VIDEO

Mangiauomini, il testo

Capelli biondi senza le mèches

1,2,3,4 conto il cash

fanno gli spessi ma sono trash

dopo che chiavo li chiamo Flash

non ho bisogno che paghi la cena

portami sull’altalena

lasciamo la luce accesa

baby non sono Maria Maddalena

non sono una tipa all’antica

mi piace pure la tua tipa

porta lei e porta un’amica

e poi che Dio ci benedica

vengo da una via con le case rotte

ora voglio una doccia di banconote

meglio che ci penso da sola

rotoliamo dentro alle lenzuola.

Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.

Chadia ne ha fatte di brutte cose

brutta roba, come cosa?

zitto e fuma e metti Coma_Cose

la mia pussy manda in overdose (ahahahaha)

fanno la fila sui social (seh!)

per vedermi nella doccia

tutta liscia come Kojak (seh!)

fare piovere una boccia (ah!)

sono io l’uomo di casa

bro, questa cosa mi gasa

faccio una pianta che è una pianta grassa

tu se mi cerchi prova a chiamare la Nasa, yah

se hai animali da cortile (ah!)

se hanno qualcosa da dire (ah!)

gli farò stringere le palle (come?)

come l’ormone femminile (yeah).

Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.

(in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini)

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.