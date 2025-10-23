23 Ottobre 2025

Cesare Cremonini presenta l’album “Cremonini Live25” alla Milano Music Week

In programma anche l'apertura di uno speciale pop-up store dedicato all'artista

Cesare Cremonini Live25 alla Milano Music Week
È ufficiale: Cesare Cremonini è il primo grande ospite della Milano Music Week, dove presenterà in anteprima CREMONINI LIVE25, l’album live – in uscita sia in fisico che in digitale venerdì 21 novembre – che testimonia e racconta il tour che quest’estate ha visto il cantautore bolognese infiammare i principali stadi italiani.

In programma giovedì 20 novembre alle ore 15.30 al Piccolo Teatro Grassi di Milano, in via Rovello 2, il talk con Cesare Cremonini è a ingresso gratuito con prenotazione tramite piattaforma DICE.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui! Per celebrare l’uscita dell’album, dal 18 al 22 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, presso l’iconico 10 Corso Como aprirà infatti uno speciale pop-up store dedicato all’artista, in cui sarà possibile acquistare non solo il nuovo album live, ma anche l’intera discografia di Cremonini e il merchandise esclusivo firmato VR46 Racing Apparel.

Le sorprese continuano poi con uno speciale incontro con l’artista in programma il 21 novembre proprio all’interno del pop-up store, a cui potranno partecipare solo coloro che hanno pre-ordinato il disco sullo shop di Universal Music Italia o direttamente al pop-up store nella settimana di apertura (evento fino ad esaurimento posti).

CESARE CREMONINI LIVE26: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour CREMONINI LIVE26:

  • 6 Giugno – ROMA, Circo Massimo
  • 10 Giugno – MILANO, Ippodromo SNAI La Maura
  • 13 Giugno – IMOLA, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
  • 17 Giugno – FIRENZE, Visarno Arena

Foto di copertina a cura di Erika Serio

