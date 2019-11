Cesare Cremonini Al telefono testo e audio del nuovo singolo in radio, nei digital store e in streaming da oggi, 15 novembre.

Il brano anticipa l’uscita nei negozi di Cremonini 2C2C The Best Of la prima grande raccolta del repertorio di Cremonini in arrivo il 29 novembre (qui per tracklist e le versioni in uscita).

Ecco come viene descritta nel comunicato stampa Al telefono…

“Echi underground si miscelano con eleganti partiture di orchestra e fiati riuscendo a sposare il passato e il presente di un uomo. Suoni che anche nel testo della canzone si intrecciano corteggiandosi fino alla fine, trovando il perfetto equilibrio nella sontuosa coda strumentale che sa mettere d’accordo il meglio della produzione anni ’70 italiana e internazionale con l’attualità del tema proposto. Si parla infatti del telefono definitivamente scelto come specchio e prigione delle nostre poche verità. Una canzone sulla separazione certo, ma soprattutto sulla sopravvivenza in questi tempi in cui l’amore resta intrappolato nelle librerie fotografiche degli smartphone che sono la nostra memoria emotiva.“

CESARE cremonini Al telefono testo e audio

Come non ricordi più dai che anno era

ho come l’impressione che tu stia ridendo

se non sei sincera

e fammi una fotografia

tienila per sempre nel telefono

in mezzo alla pornografia

e a tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono

Si ricorda di me, non so niente di lei

ho provato ad entrare in quel vecchio locale

che prima era un club dove andavi anche tu

che peccato però non ti ho mai vista entrare

la notte si accende, le luci, la gente

le amiche nei bagni col cellulare

quando qualcuno mi chiede di te

gli rispondo così prima di scappare

Fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

ti dico una bugia

è facile lasciarsi in un telefono

ma quante volte penserai che è vero

che sei rimasta sola in mezzo al cielo

ma sono solo anch’io come uno scemo

al telefono, al telefono, telefono

Adesso fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

voltati e vai via

tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono, al telefono, al telefono

al telefono, al telefono, al telefono

ta ta, ra ta ta ta