Certificazioni FIMI settimana 49: Coez, Annalisa, Alessandra Amoroso e quattro nuove certificazioni per Marracash

Certificazioni FIMI settimana 49 del 2021.

Siamo agli sgoccioli con le certificazioni del 2021. Con il nuovo anno, visto il successo dello streaming, le soglie per i singoli si alzeranno a 50.000 unità per il disco d’oro e 100.000 per quello di platino.

Ma andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni che vedono tra i protagonisti Marracash, Annalisa, Coez e Alessandra Amoroso.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Bad Habits di Ed Sheeran e per Stay di THE KID LAROI con Justin Bieber. DOPPIO DISCO DI PLATINO invece per Should i stay or should i go dei The Clash del 1982.

DISCO DI PLATINO per le oltre 70.000 copie/unità a Take me out di Franz Ferdinand (2003), Santa Claus is coming to town nella versione di Michael Bublè, Feliz Navidad di José Feliciano, Golden di Harry Styles, Kiss me more di Doja feat. SZA, Love again di Dua Lipa, Love Nwantiti (ah ah ah) Ckay e Shivers di Ed Sheeran.

Passiamo alle certificazioni DISCO D’ORO. La conquistano:

It’s the most wonderful time of the year di Andy Williams (1963)

di (1963) Life di Des’ree (1998)

di (1998) Reewrite the stars di Zac Efron & Zendaya (2017)

di & (2017) The Woo di Pop Smoke feat. 50 Cent & Roddy Ricch (2020)

di feat. & (2020) Truth hurts di Lizzo (2017)

di (2017) Nobody’s love dei Maroon 5 (2020)

dei (2020) Mr. Blue Sky di Electric Light Orchestra (1977)

di (1977) Fk This up di Noëp feat. Chincilla (2019)

ALBUM INTERNAZIONALI

Morning glory degli Oasis, disco uscito nel 1995, raggiunge in Italia il DOPPIO DISCO DI PLATINO. DISCO D’ORO invece per l’ultimo album di Ed Sheeran, =, e per Map of the soul: Persona, del 2019.

Clicca su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.