Nuova settimana di certificazioni FIMI, settimana molto ricca sopratutto per i singoli italiani da Emis Killa a Ultimo, da Achille Lauro a Cesare Cremonini.

Tra queste arriva, purtroppo postumo, il disco d’oro per il rapper Cranio Randagio, la sua splendida Petrolio continua a vivere e questo è molto bello, anche se lascia l’amaro in bocca e tanta rabbia. Riflettiamo…

Ma siccome The Show must go on, andiamo avanti e immergiamoci subito nelle nuove certificazioni partendo da quelle internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo platino per le oltre 150.000 unità a Whatever it takes singolo degli Imagine Dragons uscito nel 2017.

Doppio platino al brano internazionale dell’estate più ascoltato quest’anno, Senorita di Shawn Mendes feat. Camila Cabello. Traguardo del doppio platino anche per Stairway to heaven dei Led Zeppelin del 2010.

Disco di platino per le oltre 50.000 unità a Contra la pareddi Sean Paul & J. Balvin, a Speechless di Robin Schulz feat. Erika Sirola e a Dancing on my own di Calum Scott (2016).

Il disco d’oro, certificazione conferita al superamento delle 25.000 unità va invece a Love lies di Khalid & Normani, La Libertad di Alvaro Soler e Callaita di Bad Bunny & Tainy, tra i brani più recenti, e a Me Emborrachare di Grupo Extra che uscì nel 2017.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Se nelle scorse settimane sono arrivate poche certificazioni per gli album internazionali in Italia, questa settimana ce ne sono ben tre.

Doppio platino a Legend del mito Bob Marley con i The Wailers ( anno di uscita 2002 ).

Disco di platino per Blurryface disco del 2015 dei Twenty One Pilots e infine disco d’oro ad Astroworld album del 2018 di Travis Scott.

