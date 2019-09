Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI. Settimana in cui diversi album italiani portano a casa dei riconoscimenti ma c’è un artista che ne colleziona ben cinque… Gazzelle.

Oltre a lui impossibile non menzionare il successo costante di Sfera Ebbasta che continua a salire con il suo ultimo album, Rockstar, e di Machete Mixtape 4 che porta a casa l’ennesimo oro.

Andiamo subito a conoscere le nuove certificazioni partendo dagli artisti internazionali…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quinto disco di platino per un brano del 2013, Can’t hold us di Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton.

Diverse certificazioni doppio platino grazie al superamento delle 100.000 unità. Conquistano questo riconoscimento My life is going on di Burak Yeter & Cecilia Krull, I hopes di Panic! At the Disco, Adan y Eva di Paulo Londra e We will rock you dei Queen uscita nel 1977.

Disco di platino per Eastside di Benny Blanco, Halsey & Khalid, Make you feel my love di Adele (anno di uscita 2008) e Paranoid dei Black Sabbath (1970).

Veniamo alle certificazioni disco d’oro…

Tra i brani più recenti Heaven di Avicii, You are the reason di Calum Scott e I’ll be there di Jess Glynne.

Andando a ritroso disco d’oro anche per Pursuite of happiness di Kid Cudi (2010), Dancing in the moonlight di Toploader (2009), Stan di Eminem feat. Dido (2000), Missing degli Everything but the girl (1994), Heal the world di Michael Jackson (1992) e per Wicked game di Chris Isaak (1990).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessuna certificazione per dischi internazionali questa settimana.

