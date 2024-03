AAA Cercasi certificazione… gli artisti che da più anni non conquistano dischi d’oro e platino

Certificazioni FIMI. Vi siete mai chiesti quali sono gli artisti che non ricevono una certificazione dalla FIMI da più anni? Personaggi che, in passato, collezionavano dischi d’oro e di platino che ora fanno fatica a emergere.

Per fare questa lista, abbiamo preso i cantanti italiani che, nella loro carriera, hanno ricevuto almeno un disco d’oro per album o singolo. Ricordiamo che l’attuale sistema di certificazione è stato introdotto in Italia da FIMI solo nel 2009.

Da questi dati abbiamo quindi stilato due liste, una per gli album e una per i singoli.

Per rendere significativa l’analisi, abbiamo limitato la classifica a quegli artisti che, nella loro carriera hanno certificato almeno 2 album per la classifica album e almeno 5 singoli per la classifica singoli.

Abbiamo infine escluso tutti quelli che hanno preso certificazioni nel 2023 e 2024, essendo molto recenti.

