Ecco le nuove certificazioni FIMI della settimana. A quasi un anno di distanza dalla vittoria a X Factor Anastasio porta a casa il disco d’oro con il suo primo progetto discografico. Tra i certificati anche Nitro, Frenetik&Orang3, Ultimo, Elodie e molti altri ancora.

Andiamo subito a scoprire le nuove Certificazioni FIMI partendo come sempre dagli artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quattro dischi di platino per oltre 200.000 unità a Renegades di X Ambassadors del 2015.

Disco di platino per la recente Beatiful people di Ed Sheeran feat. Khalid e per More than a feeling dei Boston del 1976.

Pochi dischi di platino per la musica internazionale questa settimana si passa quindi subito ai dischi d’oro.

Oro per Dance Monkey di Tones and I, Bones di Galantis feat. Onerepublic e Polaroid dei Jonas Blue, Liam Payne & Lennon Stella.

Disco d’oro anche per Plain jame di A$AP FERG del 2017, Livin’ la vida loca di Ricky Martin del 1999 e per la super hit I want it all dei Queen uscita nel 1989.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Una sola certificazione tra i dischi internazionali, si tratta del capolavoro dei Pink Floyd del 1979, The Wall, tra l’altro da mesi in vetta alla classifica italiana dei vinili più venduti. Questo album arriva al traguardo dei quattro dischi di platino.

