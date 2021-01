Tiromancino Cerotti è il titolo del nuovo singolo uscito lo scorso venerdì, 8 gennaio.

Il brano, scritto a quattro mani con Gazzelle prima dell’inizio della pandemia… “Cerotti è una canzone stropicciata e senza filtri… sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come Morrison, il mio prossimo film. Abbiamo scritto il brano prima di iniziare a pensare a MORRISON ma quando ho iniziato a girare mi è sembrato perfetto per raccontare lo stato d’animo dei personaggi” ha raccontato Zampaglione.

Il brano è stato prodotto da Zampaglione e Jason Rooney e farà parte della colonna sonora di Morrison, nuovo film scritto e diretto dal cantautore.

Il video ufficiale di Cerotti include delle immagini tratte dal film, in cui appaiono i principali interpreti: Lorenzo Zurzolo, Carlotta Antonelli, Giovanni Calcagno, Giglia Marra, Adamo Dionisi, tra gli altri.

Il film è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 e uscito per Mondadori, Dove tutto è a metà. Nella pellicola una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Federico Zampaglione racconterà il confronto tra due musicisti, Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio.

Nel videoclip compare a sorpresa anche una collega cantante di Tiromancino, Alessandra Amoroso. I due hanno già collaborato in passato: Alessandra ha infatti inciso un brano scritto per lei da Federico e i due hanno duettato insieme nella nuova versione di Due destini. A quanto pare guardando il videoclip Alessandra sarà nel cast di Morrison. Se così fosse la cantante andrebbe a seguire i passi della collega, Emma Marrone, con cui tra l’altro lancerà questo venerdì il singolo Pezzo di cuore.

Tiromacino Cerotti testo e audio

La notte sanguina tra le mani

tu rimani

fai le valigie vai via domani

e tu mi dici no

non si può tornare indietro

e io ci credo

e quando stavi male quanto ho corso

le quattro di mattina il fiato corto

Non ci volo più su questa città

le strade le case e i tuoi dischi nella macchina

non ci vivi più in questa città

le notti sono solo cerotti sopra l’anima

Mentre mi perdo tra le tue mani

tu scompari

la stanza è piena di belle frasi

e tu mi dici no

non si può tornare indietro

e non ci credo

ma quando stavi male quanto ho corso

le quattro di mattina e il cuore rotto

Non ci volo più su questa città

le strade, le case e i tuoi dischi nella macchina

non ci vivi più in questa città

le notti sono solo cerotti sopra l’anima

Forse adesso siamo soltanto due briciole sul divano

mentre mi butti via lontano

butti via anche un po’ di te

Non ci volo più su questa città

le strade, le case e i tuoi dischi nella macchina

non ci vivi più in questa città

le notti sono solo cerotti sopra l’anima

le notti sono solo cerotti sopra l’anima

le notti sono solo cerotti sopra l’anima