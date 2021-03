Cecco e Cipo: il singolo “Ancora Un’altra Volta” anticipa il quinto album di inediti

E’ uscito il nuovo singolo di Cecco e Cipo Ancora Un’Altra Volta (Blackcandy Produzioni / distribuzione Believe).

Il brano anticipa il quinto album di inediti del duo che arriverà nei prossimi mesi, due anni dopo Straordinario.

“Come quando una farfalla si poggia sulla nostra spalla, e veniamo delicatamente scaraventati di fronte all’immensa bellezza della vita, così, quando lei poggia la testa sulla nostra spalla, chiediamo che quel momento non finisca mai, come fossimo in loop temporale. Ancora un’altra volta, e un’altra volta ancora.”

CECCO E CIPO ANCORA UN’ALTRA VOLTA – TESTO

Testo: Fabio Cipollini, Simone Ceccanti

Musica: Fabio Cipollini, Simone Ceccanti, Federico Gaspari

Produttori: Samuele Cangi, Lorenzo Buzzigoli

Il sole tramonta d’inverno

ma stasera è della luna che parleremo

ti guardo e mi sento contento

come fossi un vitigno al plenilunio

che bello quando ti posi su di me,

con la testa sulla spalla, come una farfalla

o quando non manchi che te, sotto l’ombrello che mi hai prestato

sei bella che sembri un’attrice degli anni sessanta

un piacere sublime devasta lo sguardo

che spesso si ostina a guardare più in là

quegli occhi da falco

che fanno da incanto alla nostra vallata

confondono tutte le prede

condiscimi col niente, sono pronto, mi va bene

distruggi e ricomponi questo instante che sovviene

aiutami a mangiare, ed io mi sento già bene

Ancora un’altra volta

e un’altra volta ancor

non sono come i tuoi,

amici che non hai, e non lo saprai mai

che ti spoglio con gli occhi,

e mi vengono i dubbi,

che se poi te accorgi? boh

l’amore è già una scusa, al gusto di pretesa

non perderti tutti i sapori,

è tutto da morire quando sei con me.

a che serve, dirsi poi “ti amo”?

sei bella che sembri un’attrice degli anni sessanta

un piacere sublime devasta lo sguardo

che spesso si ostina a guardare più in là

quegli occhi da falco

che fanno da incanto alla nostra vallata

confondono tutte le prede

Ancora un’altra volta

e un’altra volta ancora

Ancora un’altra volta

e un’altra volta ancora

Foto di Greta Cioppi