Caveleon: il nuovo singolo è “Feels Like”! La trilogia... continua!

Sono passati due anni dall’Ep Caveleon, un progetto che porta il nome della band composta dal compositore, polistrumentista e cantautore Leo Einaudi (figlio del celebre Ludovico e nipote dell’editore Giulio Einaudi), la cantautrice Giulia Vallisari, il compositore Federico Cerati e il batterista Agostino Ghetti.

I Caveleon hanno dimostrato di essere in splendida forma iniziando un nuovo racconto grazie ai singoli River ed Earthquake, ai quali ora si aggiunge Feels Like (Costello’s / Believe Digital).

I primi due pezzi, sorprendenti per trame compositive e abilità melodiche espresse, riescono a emozionare e rivelano un’attitudine internazionale rara per il panorama italiano, oltre ad un’altissima preparazione musicale e un’interpretazione da fuoriclasse.

A suggellare questa parte di percorso, è uscito lo scorso 30 aprile Sometimes, il primo capitolo della trilogia che andrà a comporre il nuovo album.

Ogni parte affronterà ed esplorerà un tema diverso, che troverà il suo reale significato solamente nel momento in cui verrà accompagnato dalle altre.

Lo stesso vale per il titolo, che andrà componendosi lentamente dopo ogni uscita, fino a essere svelato.

Sometimes è il risultato di un’immersione intima nella loro natura; un luogo sicuro, ma anche provvisorio, che, cambiando, si trasforma e si riflette in tutto ciò che li circonda.

Feels like, il nuovo singolo, racconta di quei momenti in cui ci si sente come se si ci si guardasse da fuori, senza certezze o forse senza bisogno di certezze, perché è nella precarietà, nella mancanza di riferimenti sicuri che si delineano gli slanci che spingono in avanti le nostre vite.

Questa imprevedibilità descritta nel testo si ritrova anche negli arrangiamenti che guidano l’ascoltatore in una strada piena di sorprese.

Con il loro sound inedito e suggestivo, in bilico fra atmosfere folk, indie e rock immerse all’interno di sonorità elettroniche che conducono l’ascoltatore in un mondo difficile da definire, ma sorprendente nella sua semplicità e raffinatezza, e le voci apparentemente in contrasto di Leo e Giulia (profonda e ruvida la prima, angelica ed eterea la seconda), i Caveleon rappresentano una eccezionale rarità di cui innamorarsi perdutamente.

CAVELEON

“Feels Like parla di quel momento in cui cala la notte e si comincia a giocare con i propri pensieri. Cosa si prova a sentirsi vivi? A volte l’incertezza ha un sapore di libertà. Siamo alla costante ricerca di risposte, da noi stessi e dagli altri; ma forse la vera realtà sta nell’ebrezza di non conoscere fino in fondo, di non sapere mai davvero. È questo che ci rende vivi.”

Queste le parole dei Caveleon riguardo il nuovo singolo. Ecco, invece, come presentano Sometimes.