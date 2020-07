Caterina collabora con Loomy nel nuovo singolo “Fiorellino”

Caterina torna in radio e su tutte le piattaforme streaming dal 17 luglio con Fiorellino, il suo nuovo singolo che vede la partecipazione di Loomy, già suo compagno di viaggio nell’avventura ad X Factor.

Il brano, contenuto nell’album d’esordio della cantautrice trentina Caterina (Fiabamusic / Artist First), si colora di nuove sfumature rap in questo remix in cui primavera, giovinezza e amore si mescolano felicemente.

Ogni cosa che sgorga, che siano lacrime o gioia, è vita ed innamora, ed ha il ritmo di questa canzone che arriva come il bel tempo dopo un temporale.

“Caterinerà”, o in questo caso “il-Loomy-nerà”, i vicoli che per fortuna sono stretti, forse proprio per essere sicuri di far rincontrare le persone.

il brano arriva dopo i singoli Non ti ho mai detto, O2, Quando e Duemilicredici e dopo la pubblicazione del suo primo album Caterina, per cui l’abbiamo incontrata per realizzare un’intervista (leggi la nostra intervista qui).

Dopo l’assenza forzata dovuta alla quarantena, Caterina torna anche alla sua dimensione più affine, quella live, “riabbracciando” la sua chitarra e il suo pubblico. Queste le prime date confermate:

15 luglio Colle di Val d’Elsa (SI) – Bottega Roots, 25 luglio Sant’Agata Bolognese (BO) – Festa mobile (open act Max Gazzè), 6 agosto Treviso – Suoni di Marca, 13 agostoBorgo San Lorenzo (FI) – Piazza del Popolo, 27 agosto Varese – Radio Biumo live.