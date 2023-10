Cassandra: il brano “Sponsor” è un avvertimento contro le dipendenze

I Cassandra lanciano il nuovo singolo “Sponsor”, negli store digitali e in radio dal 6 ottobre 2023. Il brano è un’irriverente filastrocca che parla delle dipendenze e avverte della loro pericolosità.

Le dipendenze storiche, che hanno segnato il mondo della musica e non solo, sono note a tutti. Ma ci sono anche nuove forme di dipendenza: dal cellulare, dai social, e così via. Queste nuove forme sono più tollerabili, accettabili e meno dannose? Oppure sono addirittura peggiori, perché infide e non sempre riconosciute come vere dipendenze?

Il brano di Matteo Ravazzi, Francesco Ravazzi e Giovanni Sarti ruota intorno a questi interrogativi. Il testo recita: “Dovrei disintossicarmi dalla tua morale, dal mio cellulare, da quel vizio che non fa dormire… dalla fame d’amore, dall’ego che mi esplode…”. La soluzione potrebbe essere quella di avere uno sponsor a disposizione, come rivela il titolo del brano. Si tratterebbe di un personaggio con più esperienza, fatta sul campo, che sa come recuperare chi gli viene affidato. I Cassandra non sono però certi che lo sponsor possa essere la giusta soluzione: e se anche lo sponsor diventasse una dipendenza?

Nel presentare il brano, la band racconta: “Le brutte dipendenze sono quelle che pensiamo non lo siano o che non riguardino noi e invece ci modellano e ci scavano. A volte basta guardarci con gli occhi di qualcuno o qualcos’altro per capire quanto siano piccoli e inutili i nostri problemi, che rimangono lì perché manca la voglia di affrontarli… ma quanto ci piace rimanere fermi e leccarci le ferite”.

I Cassandra sono consapevoli che si tratta di un argomento importante, serio e delicato. Ciò che influisce anche sulla fruibilità del brano. Ed infatti, la band – non senza ironia – rivela: “Questo pezzo era così pesante che cantarlo come una filastrocca era l’unico modo per arrivare in fondo senza tirare un cazzotto al muro”.

Gli autori del brano sono Marco Carnesecchi, Matteo Ravazzi e Francesco Ravazzi. “Sponsor” è prodotto da Marco Carnesecchi, pubblicato da Mescal e distribuito da Ada Music Italy.

Foto di Irene Bavecchi