Cassandra Raffaele prepara il ritorno discografico con C4, un doppio album composto da diciannove tracce, in uscita il 20 novembre per l’etichetta indipendente 261 Records, con distribuzione The Groove Merchant (MGM). Un lavoro interamente scritto, arrangiato, cantato e prodotto dalla stessa artista, che mette insieme le esperienze musicali maturate tra Italia e Londra.

Il titolo racchiude tre riferimenti: la C iniziale del nome Cassandra, il numero quattro, che identifica il nuovo capitolo della sua discografia, e il richiamo all’esplosivo C4. Un’immagine scelta per rappresentare la possibilità di frantumarsi, affrontare le proprie contraddizioni e ricominciare.

“C4 non è solo un disco, è un’operazione di salvataggio emotivo”, spiega la cantautrice. “Una liberazione sonora dove l’unica resa possibile è la trasformazione della vita vissuta in arte”.

C4 di Cassandra Raffaele: 19 brani tra urban, deep house e alternative R&B

Il doppio album nasce in un periodo storico segnato da conflitti internazionali, ma sposta il discorso anche sul piano personale. La guerra diventa una metafora delle tensioni interiori, tra desiderio di pace, momenti di disagio, tentativi di liberazione e necessità di trasformazione.

Dal punto di vista musicale, Cassandra Raffaele mette insieme urban, deep house, alternative R&B, spoken word e passaggi acustici. I sintetizzatori e le ritmiche elettroniche si alternano a momenti più raccolti, mentre la voce viene elaborata attraverso una pedaliera con effetti, assumendo anche una funzione strumentale.

Le diciannove tracce sono distribuite su due dischi e affrontano temi e situazioni differenti. L’apertura è affidata a INTRO/ C4, su una base boom bap, che introduce il rapporto tra musica ed esplosione emotiva.

In CambiaNO il cambiamento viene affrontato attraverso un’intuizione attribuita a Seneca: spostarsi non basta se non si modifica anche il proprio modo di essere. CHILL SHHH! contrappone invece una calma apparente a un vulcano interiore, con riferimenti all’Etna e ritmi reggaeton e dembow.

Tra i brani del primo disco c’è anche MALEDUCATA, ispirato alla vicenda di Saman Abbas. Il pezzo affronta le pressioni familiari, culturali e sociali che possono limitare la libertà delle donne, attraverso sonorità jungle londinesi ed elementi etnici arabeggianti.

In MA L’HAI CAPITO? il ricordo del padre diventa invece il centro del brano, costruito intorno al pianoforte e a voci processate. LADY NESSUNO affronta il tema dell’invisibilità artistica e della distanza tra la propria identità musicale e le logiche dei numeri e delle tendenze.

Il secondo disco apre con IN UN ISTANTE, un intermezzo acustico nel quale trovano spazio bouzouki, ukulele, chitarre e cori. La Sicilia è invece al centro di WELCOME TO SICILY, tra appartenenza, famiglia, memoria, partenze e ritorni.

Tra gli altri brani figurano UNA NOTTE FA, costruita intorno a pianoforte processato, archi e voce, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI e SOTTO IL CIELO DI LONDRA, che immagina una relazione capace di proiettarsi verso un futuro lontano.

In BOLOGNA SOGNA la città diventa un’interlocutrice, mentre FUORI affronta la sensazione di essere ai margini delle tendenze e dei percorsi previsti. A chiudere il lavoro è OUTRO C4: GRAZIE!, una sequenza di titoli di coda dedicati ad artisti, luoghi e libri che hanno accompagnato il cammino della cantautrice.

La produzione e i musicisti coinvolti nel doppio album

C4 è stato scritto, arrangiato, cantato e prodotto da Cassandra Raffaele nel suo studio di casa. L’eccezione è LADY NESSUNO, prodotta da Alberto Raffaele, in arte Raffo.

Riccardo Piparo ha curato il mix di diversi brani, tra cui WELCOME TO SICILY, CHILL SHHH!, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI, IN UN ISTANTE, UNA NOTTE FA, ADESSO CANTA e SOLITUDINE ELETTRICA. Roberto Romano ha curato il mastering degli stessi brani.

Beau Vallis ha seguito mix e mastering di LADY NESSUNO e SOTTO IL CIELO DI LONDRA, mentre Carlo Longo ha curato gli stessi interventi su MALEDUCATA.

Tra gli altri musicisti coinvolti figurano Gabriele Migliaccio, al basso in ADESSO CANTA, SOTTO IL CIELO DI LONDRA e MISS GIOIA; Giuseppe Furnari, che ha arrangiato gli archi e suonato pianoforte, synth e backing vocals in UNA NOTTE FA; e Bonomo, presente con bouzouki, ukulele, chitarre e cori in IN UN ISTANTE e con le chitarre elettriche in BOLOGNA SOGNA.

Completano i contributi Antonio Raffaele ai cori in ADESSO CANTA, Andrea Savasta alle trombe in FOXY DARAMA e Cristian Falzone alle drum di INTRO/ C4. Cassandra ha inoltre programmato le drum elettroniche, suonato synth, pad, synth bass e pianoforti processati, oltre ad arrangiare le voci e le parti dei fiati.

Chi è Cassandra Raffaele: da X Factor a Musicultura, passando per Londra

Cantautrice, musicista e produttrice, Cassandra Raffaele ha costruito il proprio percorso tra Italia e Inghilterra. La sua esperienza musicale è iniziata anche negli studi di produzione, dove ha lavorato come vocalist per producer e deejay come TiPiCal, JT Vannelli, Cristian Marchi, Fargetta e Yoad Nevo.

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la quarta edizione di X Factor, nella squadra guidata da Elio. Successivamente ha proseguito il percorso nella musica d’autore, ottenendo il Premio della Critica al Premio Bianca d’Aponte nel 2012 e vincendo Musicultura nel 2013 e nel 2022.

Nel 2014 ha pubblicato il primo album, La valigia con le scarpe, candidato al Premio Tenco nella categoria Miglior Opera Prima. Nel 2015 è arrivato Chagall, il secondo disco, che ha accompagnato una fase di attività dal vivo in Europa e l’esperienza londinese, dove Cassandra ha fondato la band Ennieloud.

Con il gruppo ha condiviso il palco con artisti come Arlo Parks. Nel 2018 ha inoltre ottenuto il premio Best Video Clip al New York City con il brano My Faults.

Il terzo album, Camera Oslo, è uscito nel 2022, prodotto da Roberto Villa e registrato interamente in analogico. Nel suo percorso figurano anche le collaborazioni con Brunori Sas per La sirena e il marinaio nel 2015 e La più bella canzone d’amore nel 2024.

Con C4, Cassandra Raffaele arriva al quarto album, scegliendo la forma del doppio disco per raccogliere diciannove brani realizzati in un’unica fase creativa tra il 2025 e il 2026.