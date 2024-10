Cassandra Raffaele feat Brunori Sas dedica una canzone a chi fa fatica a fidarsi dell’amore

Cassandra Raffaele torna a due anni dalla pubblicazione dell’ultimo album Camera Oslo e lo fa con un featuring d’eccezione Brunori Sas in La più bella canzone d’amore.

Il brano è scritto e composto da Cassandra Raffaele, prodotto e arrangiato da Roberto Villa (Etichetta L’amor mio non muore / 261 Records e distribuito da The Groove Merchants – MGM).

Il Mixing e Mastering sono a cura di Ivano Giovedì.

La più bella canzone d’amore è già disponibile in digitale ed è un brano per i dimenticati, per i “difficili”, per quelli che vorrebbero tanto amare ma che fanno fatica a fidarsi dell’amore stesso. Ma non solo.

Cassandra Raffaele feat Brunori Sas

La cantautrice, musicista e produttrice siciliana, romagnola di adozione, due volte vincitrice di Musicultura, racconta come è nata il feauring con Brunori Sas:

“Ho conosciuto Dario nel backstage de l’Indiegeno Fest in Sicilia 10 anni fa. Da quell’incontro è nata una bella amicizia artistica che è continuata negli anni a suon di cantate e aperture ai suoi concerti, ma anche di chiacchiere telefoniche sui massimi sistemi e la musica.

Questo brano non era previsto, è arrivato alle mie orecchie così senza preavviso, come il più imprevedibile e durevole incontro d’amore.

Scrivendolo e suonandolo al piano, ho sentito da subito che non avrei potuto esprimerlo al meglio se non con la presenza di Dario, una delle voci maschili italiane più intense ed appassionate che abbia mai ascoltato, sui dischi e dal vivo che, dopo aver ascoltato la demo, ha detto: “Ok, facciamolo”

Cassandra Raffaele e Brunori Sas sono stati affiancati da Alberto Bazzoli (Piano), Roberto Villa (Basso), Diego Sapignoli (Drum), Vanni Crociani (arrangiamento archi), Cesare Carretta (Primo Violino), Silvia Maffeis (Secondo violino), Michela Zanotti (Viola) e Enrico Guerzoni (Violoncello).