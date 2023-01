Casa Sanremo, tutte le novità della nuova edizione al Palafiori

Casa Sanremo torna ad aprire le sue porte durante la settimana del festival e lo fa con un leggero anticipo, infatti la struttura darà inizio alle sue attività già domenica 5 febbraio alle ore 18.

Sarà la sedicesima edizione e, anche quest’anno, tutto si svolgerà al Palafiori e sarà l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana realizzata da Consorzio Gruppo Eventi.

Il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, è al settimo cielo:

“Sono felice perché ritorna il coinvolgimento della città che sarà animata da una serie di eventi pensati ad hoc per creare una city experience interattiva, a cominciare dalla Sala Vittorio De Scalzi del Cinema Centrale, che sarà uno dei luoghi dove i giornalisti e gli addetti ai lavori potranno seguire le conferenze stampa e le serate del Festival. Sarà un’edizione tra continuità, innovazione e progetti in fase di lancio, come quelli della web tv e dell’Academy che farà di Casa Sanremo un laboratorio formativo per le figure professionali legate al mondo dello spettacolo”.

La TV digitale di Casa Sanremo sarà presentata in una nuova veste e con un nuovo nome, mantenendo vivi una serie di appuntamenti già visti lo scorso anno come ad esempio quello fisso con Veronica Maya.

gli appuntamenti di casa sanremo

Tra le novità c’è il programma ‘Di Bocca in Bocca – Sanremo 2023‘, nato da un’idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo, e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV. Nel format si commenterà il Festival con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo.

Le eccellenze eno-gastronomiche italiane saranno come sempre al centro del programma di Casa Sanremo con numerosi eventi legati al food e alle tradizioni dei tanti straordinari territori protagonisti.

Non mancherà ovviamente la musica con le dirette di No Name Radio, la nuova radio del gruppo Rai nata come follow up di quella che è stata Rai Radio Indie, che trasmetterà ogni giorno dalla Casa e, con gli showcase del “dopo Festival”, sul palco principale della Lounge.

Anche questa edizione sarà all’insegna del coinvolgimento dei giovanissimi con Radio Immaginaria e la giuria di adolescenti che stilerà la sua consueta classifica grazie al voto di più di 500 ragazzi in tutta Italia.

Il mondo culturale e letterario, come di consueto, girerà intorno a Casa Sanremo Writers. Quest’anno vedrà la partecipazione di studenti che aderiscono al progetto di Tropp Fun Radio, la prima Radio interscolastica d’Italia. Lino Guanciale, apprezzatissimo attore e intellettuale, sarà il testimonial della lettura di Casa Sanremo.

Sempre forte anche il sostegno all’impegno sociale e al mondo dell’associazionismo, ancora una volta accanto a Musica contro le Mafie, Save The Children e Unicef. Confermata anche la striscia quotidiana sulla divulgazione, dedicata alle scuole, dell’uso responsabile di internet curata da Polizia di Stato.