Casa Sanremo 2023 una sfida contro il tempo vinta. Eventi live, trasmissioni TV, Hospitality... ecco tutti i numeri!

L’edizione 2023 di Casa Sanremo – Banca Ifis è stata un successo senza precedenti. La macchina è tornata in funzione proponendo numerosi eventi, showcase, conferenze, presentazioni e trasmissioni TV.

L’ideatore Vincenzo Russolillo ha descritto quest’edizione come “straordinaria“, affermando che è stato raggiunto un equilibrio ideale tra l’evoluzione digitale forzata dalla pandemia e l’apertura al pubblico, ai professionisti del settore e agli artisti.

La difficoltà di quest’anno di avere avuto il Palafiori a poco più di due settimane dall’evento non è stata sufficiente a fermare il team Gruppo Eventi, che ha realizzato un piccolo miracolo, anche con Tra palco e città, prodotto per Rai Pubblicità, che ha consentito di vivere il Festival in maniera totale e diffusa.

L’Area Hospitality del Festival, giunta alla sua sedicesima edizione, si è confermata un cuore pulsante della settimana sanremese, realizzando quella che gli organizzatori hanno definito una “city experience“.

Dal 5 all’11 febbraio, i cantanti in gara hanno portato i propri saluti apponendo l’ormai classica firma sul “Casa Sanremo Wall”, mentre tanti personaggi della musica e dello spettacolo hanno preso parte agli eventi organizzati all’interno del Palafiori.

Ottimo il riscontro per le trasmissioni di punta della programmazione quotidiana di TWeb-Casa Sanremo. L’Italia in Vetrina, condotta da Veronica Maya, il format di approfondimento sulle ricchezze del territorio italiano, ha visto protagonisti i territori e le Regioni presenti. Buongiorno Sanremo, lo speciale di attualità e approfondimento condotto da Carolina Rey, ha ospitato in studio numerose personalità. Grandissimo successo anche per il neonato format Di Bocca in Bocca, il programma di Riccardo Bocca e Duccio Forzano. 6 puntate con tanti ospiti per un commento irriverente al Festival.

In conclusione, l’edizione 2023 di Casa Sanremo – Banca Ifis è una sfida assolutamente vinta. Ecco a seguire alcuni numeri:

CASA SANREMO IN NUMERI

6.800.000 contatti web totali

197.755 views CasaSanremo.it

47.500 passaggi certificati

7.400 mq. allestiti

4.860 pass

422 esibizioni live

380 ore produzione televisiva

310 eventi

246 risorse dirette

177 risorse indotte

18 dj set

16 showcase

12 Official Sponsor: Acqua San Giorgio, Amica Chips, Beretta, Chateau D’Ax, Compagnia della Bellezza, Consorzio Prosecco DOC, De Cecco, Glo, Lollo Caffè, Martini, UnoEnergy

10 territori presenti

6 teatri

2 studi televisivi per le trasmissioni in diretta

2 studi esterni

Casa Sanremo TV

1.8 Milioni contatti

470.00 contatti medi giornalieri

Radio Casa Sanremo: