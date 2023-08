Carmen Pierri: torna l’ultima vincitrice di The Voice of Italy con “Corde vocali”

Corde vocali è il nuovo singolo di Carmen Pierri, l’ultima vincitrice di The Voice of Italy.

Ventenne Salernitana, è nata il 25 febbraio 2003, Carmen inizia a partecipare a concorsi musicali in tenera età: già a partire dai sei anni si fa notare per le sue capacità vocali e a 12 anni inizia studiare canto e pianoforte per affinare le proprie doti naturali. I suoi miti sono le grandi voci come Alicia Keys, Stevie Wonder e Giorgia anche se l’artista che ama di più in assoluto è Amy Winehouse.

Nel 2019, 16enne, vince l’ultima edizione andata in onda nel nostro paese del talent show The Voice of Italy pubblicando con Universal, prima il singolo Verso il mare, quindi a luglio del 2020, l’album di debutto 25.

Dopo essere stata ospite ai Music Awards, aver partecipato al Festival di Castrocaro ed essersi tolta la soddisfazione di collaborare con l’artista inglese Juliette Ashby, migliore amica di Amy Winehouse, ora Carmen Pierri è fuori con un nuovo singolo, Corde vocali.

La frase che sta alla base di questo nuovo brano è: “Lottare per la propria passione senza mai arrendersi“. Quello che l’artista sta facendo da diversi anni portando avanti la propria carriera. Corde vocali è stato scritto dalla stessa Carmen con Riccardo Romano e Lorenzo Gioacchin.

Mix e Mastering sono a cura di Matteo Tateo e Riccardo Romano. Il primo è anche manager dell’artista e direttore artistico del progetto.

Ecco come Carmen Pierri racconta il nuovo singolo:

“Non è possibile far comprendere a chi non ha il fuoco dentro e la fame negli occhi, cosa significhi riuscire a farcela. Molti poi, oltre a non comprenderlo, provano a smontarti i sogni trattandoti come un’illusa…Tu ci proverai una volta in più della fine e mostrerai fiera le crepe del tuo vaso che hai celebrato riempiendole d’oro.

Spiegare la propria passione con ardore consuma le corde vocali ma non importa, anzi, lotterai con ogni centimetro del tuo corpo, ogni grammo della tua mente e dalla riva del fiume vedrai passare e annaspare coloro che attendevano il tuo fallimento, ma tu li salverai e li farai ricredere, perché chi si arrende non ti somiglia per niente.”

A seguire l’ascolto del brano.