Carmen Ninna Nanna

Prosegue senza il nuovo percorso di Carmen, artista che il grande pubblico ha conosciuto tra il 2017 e il 2018 nella scuola di Amici.

Dopo i singoli estivi Cefalù e Galileo, l’artista siciliana è pronta per porre un nuovo mattoncino su un percorso artistico che si sta costruendo pian piano. Un processo in cui Carmen è protagonista di un cambio di rotta necessario per ritrovare la credibilità e un riscontro importante da parte del pubblico.

Il 4 novembre è il giorno dell’uscita di Ninna Nanna, atteso nuovo singolo annunciato dalla stessa artista sui social.

“Ho scritto una canzone che voglio farvi sentire.”

Questo il messaggio postato dalla stessa Carmen sui social.

I due precedenti singoli hanno siglato la collaborazione tra Carmen e Giulio Nenna e Andrea Debernardi. Primi passi di una strada lunga, ma che prosegue con un obiettivo ben preciso.

Cefalù su Spotify ha ottenuto poco più di 220’000 stream, mentre Galileo ha di poco superato quota 150’000, risultati ben lontani da La Complicità, il singolo più streammato di Carmen che veleggia di poco sotto quota 2 milioni.

I videoclip dei due brani hanno ottenuto rispettivamente 36’000 (lyric video) e 240’000 views.

