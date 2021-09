Carmen Consoli svela i titoli delle sue 10 nuove canzoni. “Domenica al mare” è il primo singolo estratto dal disco “Volevo fare la rockstar”

Carmen Consoli Una Domenica al mare è il nuovo singolo in uscita domani, 3 settembre 2021. Il primo tassello del ritorno discografico della cantantessa che pubblicherà il 24 settembre, a sei anni dall’ultimo album di inediti, un nuovo disco, Volevo fare la rockstar.

Dopo aver incantato l’Arena di Verona con un concerto ricco di ospiti e aver ritirato ai Power Hits Estate 2021, nella stessa location, un premio per il suo percorso musicale, ora è tempo di nuovo musica. Ed è la stessa Carmen a svelare i titoli delle 10 canzoni che compongono la tracklist del nuovo disco.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR TRACKLIST

Sta succedendo L’aquilone Una domenica al mare Mago magone Le cose di sempre Qualcosa di me che non ti aspetti Armonie numeriche Imparare dagli alberi a camminare L’uomo nero Volevo fare la rockstar

Il disco uscirà in cd, in digitale e vinile. I formati fisici sono disponibili anche in versione autografata ai link qui in basso.

CARMEN CONSOLI UNA DOMENICA AL MARE

“Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore / riaccenderemmo i lumi della ragione / Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore / saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare / La vita è un giorno da ricordare /… La vita è una domenica al mare“.

Queste parole fanno parte del testo del nuovo singolo, Una domenica al mare, che potremo ascoltare su tutti i digital stores e in radio, da stanotte.

Una domenica al mare è un intreccio di immagini nitide che prendono forma tra chitarre, batteria e archi. Un brano con cui Carmen Consoli torna con tutta la forza della sua cifra stilistica che fonde poetica e attualità in una trama musicale che da sempre trascende i generi e ipnotizza.

UNA DOMENICA AL MARE TESTO E AUDIO

In arrivo il 3 settembre