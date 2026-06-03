4 Giugno 2026
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4 Giugno 2026

Carlo Audino, fuori il nuovo singolo Restami addosso

Il cantautore classe 1964 torna con una ballata pop dall'arrangiamento elettronico leggero.

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Carlo Audino con chitarra Stratocaster sul palco, foto promozionale per il singolo Restami addosso
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Esce Restami addosso, il nuovo singolo di Carlo Audino. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato dal videoclip ufficiale pubblicato sul canale YouTube del cantautore.

Una ballata pop con sfumature elettroniche

La produzione di Restami addosso mette al centro una scrittura pop costruita su un arrangiamento elettronico leggero, con la voce di Carlo Audino in primo piano. Il testo racconta una relazione che continua a vivere oltre la distanza, costruita su immagini ricorrenti del mare: il tramonto, la sabbia che scivola, le onde.

Il ritornello porta in chiaro il tema del brano, il desiderio di trattenere qualcuno e di restare impressi l’uno nell’altro come una stagione che non si chiude. La scrittura mantiene un registro intimo, senza ricorrere a strutture pop di consumo immediato.

Dall’Accademia di Sanremo con Tiziano Ferro

Classe 1964, Carlo Audino comincia a suonare la chitarra nel 1979 sulle orme del padre Antonio. Le sue influenze dichiarate sono Ivan Graziani, Lucio Battisti e Mango: cantautori italiani con una particolare attenzione alla parte testuale e melodica del brano.

Nel 1996 e nel 1997 partecipa all’Accademia della Canzone di Sanremo, dove conosce un giovanissimo Tiziano Ferro, allora ancora lontano dal debutto discografico mainstream. Negli stessi anni apre un proprio studio di registrazione e affina le competenze di arrangiatore e tecnico del suono.

L’incidente del 2012 e il ritorno discografico nel 2021

Per buona parte della carriera Carlo Audino si dedica all’attività live in maniera continuativa, suonando in pianobar e pub di Roma e provincia, e poi a Milano, Londra e nella regione inglese del Kent, con band più o meno strutturate e formazioni in duo.

Nel 2012 un grave incidente stradale lo lascia in condizione di disabilità. Per continuare a suonare la chitarra è costretto a reinventare la tecnica da zero, riuscendoci grazie alla determinazione personale. Dal 2021 ha ripreso a pubblicare le proprie canzoni in modo strutturato. Nel 2025 è arrivato in finale al concorso Marche in…Canto, e nel 2026 si è esibito a Sanremo Unlimited presso Casa Sanremo durante la Settimana del Festival.

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