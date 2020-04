Sono passate alcune settimane dall’uscita del nuovo singolo di Cara Le Feste di Pablo (Ne abbiamo parlato Qui). Ora la giovane cantautrice ha scelto di rielaborare il suo brano con un ospite d’eccezione: Fedez!

La nuova versione del brano spinge l’acceleratore su alcune caratteristiche. Si crea, quindi, un nuovo equilibrio tra pop e urban.

“Ho sempre pensato che tutto ciò che di migliore e di peggiore ci accade coincida il più delle volte con quello che non siamo in grado di prevedere e che spesso sia conseguente ai momenti passati più insospettabili. Quegli attimi spontanei e totalmente privi di velleità. In cui quello che succede è unicamente dettato dalla voglia istintiva di farlo succedere. Questo è ciò che si trova all’origine della collaborazione con Fedez. Un naturale confronto di musica e di vita, in uno studio vicino a Crema, la mia città. Uno scambio che mi ha lasciato tracce importanti, umanamente e musicalmente, lasciandone in seguito, come una conseguenza istintiva, anche all’interno delle feste di Pablo. In questo momento così delicato per chiunque è stato molto importante per me poter avere una connessione di questo tipo attraverso un brano a cui tengo così tanto. Grazie Fedez, di cuore.”

CARA LE FESTE DI PABLO FEAT. FEDEZ

La nuova versione del singolo di Cara Le Feste di Pablo è per ora accompagnata da un lyric video, presentato in anteprima su Apple Music.

Cara arriva dopo un percorso lungo in cui l’artista è passata per il Premio Lunezia, il Tour Music Fest, Area Sanremo e culminata con la firma di un contratto discografico con Polydor.

C’è da scommettere che la pubblicazione di Le Feste di Pablo feat. Fedez può essere un ulteriore trampolino verso il grande pubblico.

“Le feste di Pablo, con Fedez, no, non è un errore di battitura.”

Le feste di Pablo Testo e audio

Questa notte mi faranno santa

Questo parla, parla, c’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì, però che alba

Tu cosa ricordi del weekend?

Una macchia di salsa Messico

Per il resto un sabato pessimo

Bacio qualcuno perché c’ho fame

E alla fine mi piace

E mi prendo il sole in prestito

E una borsa di un marchio estero

Dammi un passaggio a vedere il tramonto

Che è meglio del pronto soccorso

Mettimi tutta la notte in un cocktail

E fammela bere in un sorso

Devo lasciarti di nuovo

Vedo un cielo e ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

Non credo all’anima gemella, però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom-bom

Stanotte è il Super Bowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è?

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Pablo parla, parla, parla

Come un mantra, mantra, mantra

E poi mi pacca, pacca, pacca

Come quella sulla spalla

Mi dà una busta che non pesa tipo quella della spesa

Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa

Per quanto la vita può creare vari traumi

Un proiettile nel cuore ce l’ha solo Gino Paoli

Gli occhi rosso ciliegia

Dal tetto Milano mi pare Las Vegas

Non ti rispondo sui media

Però te lo giuro che c’ho un cuore mega

Necessito di un cuore nuovo

Confermo l’ordine su Glovo

Non penso sia un problema alla mia età

Tic, tic, tac

Non credo all’anima gemella, però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom-bom

Stanotte è il Super Bowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è?

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Questa notte mi faranno santa

Questo parla, parla, c’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì, però che alba

Sì, però con calma

Nella metro gialla c’è una luna tanta

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è?

Belle le feste di Pablo