Vota la canzone dell’estate 2021 in due categorie: Hitmaker e New Generation

Canzone dell’estate 2021. Sono tantissimi i brani lanciati per la bella stagione quest’anno. Artisti noti, duetti, “trietti” e anche emergenti in costante ascesa. È venuto il momento di capire attraverso un sondaggio che si protrarrà sui nostri social per sei settimane, fino a domenica 29 agosto, le preferite dai nostri lettori.

Le canzoni vincitrici e la classifica finale saranno rese note Mercoledì 1 settembre.

Come? Ve lo spieghiamo subito. L’appuntamento con il primo post di votazioni è per domenica 18 luglio alle ore 9 ( e rimarrà valido per tutta la settimana fino a sabato 24 luglio a mezzanotte).

Canzone dell’estate: le regole per votare

Ci saranno due modalità di voto e potrete utilizzarle tutte e due: La nostra pagina Facebook (qui) e la nostra pagina Instagram (qui) nei post appositi che saranno pubblicati ogni domenica alle 9.

Ogni domenica partiranno infatti le votazioni settimanali e, ad ogni mezzanotte del sabato successivo si azzereranno.

Ognuno di voi potrà votare in tutti e due i social una sola volta a settimana.

I risultati provvisori settimanali saranno visibili il lunedì qui su All Music Italia. Potrete anche vedere in anteprima come stanno andando le votazioni e la classifica di metà settimana il mercoledì sul nostro canale Telegram (qui per iscriversi).

Ogni settimana vi mostreremo le prime 10 posizioni per la categoria Hitmaker (con 50 brani presenti), e le prime tre per la categoria New Generation (10 brani).

ATTENZIONE: Perché il voto sia valido dovrete esprimere NECESSARIAMENTE dieci preferenze (in ordine dalla 1a alla 10a) per la categoria Hitmaker, e tre preferenze per la categoria New Generation. Tutte le votazioni che non conterranno dieci voti per la prima e tre per la seconda non saranno considerate valide.

Come saranno stilate le classifiche

I voti saranno così assegnati per la categoria Hitmaker:

Posizione 1 – 12 punti

Posizione 2 – 10 punti

Posizione 3 – 8 punti

Posizione 4 – 7 punti

Posizione 5 – 6 punti

Posizione 6 – 5 punti

Posizione 7 – 4 punti

Posizione 8 – 3 punti

Posizione 9 – 2 punti

Posizione 10 – 1 punto

Per la categoria New generation:

Posizione 1 – 5 punti

Posizione 2 – 3 punti

Posizione 3 – 1 punti

Ai voti dei primi 10 e primi 3, a seconda della categoria, sarà aggiunto ogni settimana il voto assegnato dal nostro critico musicale (Fabio Fiume) nel corso delle nostre Pagelle già pubblicate nelle scorse settimane (vedi qui).

La somma dei voti sui commenti Instagram e Facebook determinerà la Top 10 e la Top 3 settimanale che verrà completata con il voto del critico (applicato solo alle canzoni che già saranno rientrate in Top 10 e Top 3).

Quindi ricordatevi, per esprimere le vostre preferenze vi basterà scrivere nei commenti degli appositi post Facebook e Instagram, online ogni domenica mattina alle 8, indicando i numeri delle canzoni scelte in ordine dalla prima all’ultima come da esempio qui sotto.

Esempio: Hitmaker 4, 10, 34, 21, 7 New Generation 1, 4, 6

Canzone dell’estate 2021 – I brani in gara

HITMAKER

Brava gente – Virginio Boca – Gaia Cabriolet Panorama – The Kolors Che sogno incredibile – Emma & Loredana Berté Cinema – Samuel & Francesca Michielin Drippin’ in Milano – Anna Falene – Michele Bravi & Sophie and the Giants Farfalle colorate – Giordana Angi Fino all’alba (Ti sento) – Aiello Garçon – Biondo Il Vero amore – Max Gazzè & Greta Zuccoli In un’ora – Shade Klan – Mahmood L’Allegria – Gianni Morandi La mia felicità – Rovazzi ed Eros Ramazzotti La prima estate – Deddy Loca – Aka 7even Ma stasera – Marco Mengoni Madrid non va a dormire – Loredana Errore Magari vivi – Romina Falconi Makumba – Noemi & Carl Brave malibù – Sangiovanni Marea – Madame Matrimonio Gipsy – Carl Brave, Myss Keta & Speranza Meglio di sera – Emma Muscat, Alvaro De Luna & Astol Melodia Proibita – Irama Mi fai impazzire – Blanco & Sfera Ebbasta Milano Bergamo – Mietta Mille – Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti Mohicani – Boomdabash & Baby K Movimento lento – Annalisa & Federico Rossi Non è mai troppo tardi – Federico Rossi Open bar – Il Pagante Pistolero – Elettra Lamborghini Psyco – Arisa Que tal – Boro Boro Salsa – J-Ax & Jake La Furia Sangria – Anna Tatangelo & Beba Señorita – Clementino & Nina Zilli Señorita – I Desideri Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra con Giusy Ferreri Siamo di un altro pianeta – Random Straniero – Bianca Atzei feat. Seryo Tuttecose – Gazzelle & Mara Sattei Toy Boy – Colapesce Dimartino & Ornella Vanoni Un altro ballo – Fred De Palma & Anitta Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt & Ana Mena Uno – Ermal Meta Uh la la la – Mydrama Vita – La rappresentante di lista

NEW GENERATION